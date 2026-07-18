Scandal la FIFA: Banii de la Cupa Mondială ar putea ajunge la cluburile rusești susținute de Gazprom și Lukoil

Președintele FIFA, Gianni Infantino. Foto: Getty Images

FIFA se pregătește să distribuie o parte din veniturile Cupei Mondiale unor cluburi de fotbal din Rusia controlate de entități aflate sub sancțiuni internaționale, inclusiv companii din industria petrolului și gazelor, potrivit unei investigații Follow the Money, scrie Kyiv Independent.

Astfel de plăți au fost făcute și după Cupa Mondială din Qatar din 2022. Autorii investigației avertizează că transferurile ar putea încălca sancțiunile internaționale, deoarece multe dintre cluburile beneficiare sunt deținute sau finanțate de entități sancționate de Statele Unite ori de Uniunea Europeană.

Potrivit Follow the Money, mai multe cluburi rusești urmează să primească bani prin Programul FIFA de beneficii pentru cluburi. Prin acest mecanism, federațiile naționale primesc fonduri pe care le distribuie cluburilor ai căror jucători participă la Cupa Mondială pentru echipele lor naționale.

Printre cluburile care ar urma să primească bani se află Spartak Moscova, controlat de Lukoil, al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia.

Lukoil a fost sancționat de administrația Trump pentru a crește presiunea asupra Moscovei și a o determina să participe la negocieri de pace privind războiul din Ucraina. Veniturile obținute de Rusia din combustibili fosili au un rol important în finanțarea războiului. Producția Lukoil reprezintă aproximativ 2% din producția mondială de petrol.

După Cupa Mondială din Qatar, desfășurată în noiembrie 2022, clubul Zenit Sankt Petersburg a primit aproape 500.000 de dolari. Plata a fost făcută în ciuda legăturilor clubului cu Gazprombank și cu gigantul rus Gazprom, companie aflată sub sancțiuni.

Alte cluburi, printre care Dinamo Moscova, ȚSKA Moscova, Rubin Kazan și Lokomotiv Moscova, au primit sume de până la 361.000 de dolari, deși proprietarii, sponsorii principali sau conducătorii acestora erau sancționați direct de Statele Unite ori de Uniunea Europeană, arată investigația.

În total, cluburile rusești au primit 1,2 milioane de dolari prin intermediul Federației Ruse de Fotbal

Organizația este condusă de Aleksandr Diukov, un director al Gazprom sancționat personal de Statele Unite.

Noi plăți către cluburi sunt așteptate după încheierea Cupei Mondiale din 2026.

Avocata Heleen Over de Linden, din Țările de Jos, a declarat pentru Follow the Money că nu poate fi transferată „absolut nicio sumă” dacă aceasta ajunge să avantajeze, direct sau indirect, o persoană ori o entitate sancționată.

Sediul FIFA se află în Elveția, astfel că organizația trebuie să respecte regimul de sancțiuni aplicat de autoritățile elvețiene. Elveția a preluat o mare parte dintre sancțiunile impuse Rusiei de Uniunea Europeană.

FIFA a mai fost implicată în controverse legate de sancțiunile internaționale și de restricțiile bancare. O altă investigație Follow the Money a arătat că organizația ar fi făcut presiuni asupra mai multor cluburi europene pentru a achita către cluburi din Rusia sume restante pentru transferuri, în ciuda riscului de încălcare a sancțiunilor.

FIFA a suspendat Rusia din toate competițiile sale în 2022, după declanșarea invaziei la scară largă împotriva Ucrainei. Ulterior, organizația a fost criticată pentru mai multe decizii legate de cele două țări.

În decembrie 2024, FIFA a provocat indignare după ce, în timpul tragerii la sorți pentru Cupa Mondială din 2026, a prezentat o hartă în care Crimeea nu apărea ca parte a Ucrainei.

Organizația a fost criticată și în 2023, când a ridicat interdicția care îi împiedica pe sportivii ruși cu vârste sub 17 ani să participe la competițiile internaționale.

În februarie, președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că susține eliminarea interdicției privind participarea Rusiei la competițiile internaționale de fotbal. Poziția sa a fost condamnată dur de autoritățile de la Kiev.

În ultimele săptămâni, mai multe organizații sportive internaționale au început să relaxeze restricțiile aplicate sportivilor ruși, după ce Comitetul Internațional Olimpic a anunțat ridicarea propriilor interdicții împotriva Rusiei și Belarusului.

De la începutul invaziei rusești la scară largă, numeroși sportivi ruși care au concurat în competiții internaționale sub statut neutru s-au dovedit a avea legături cu Kremlinul sau au susținut public războiul împotriva Ucrainei. În același timp, sute de sportivi și antrenori ucraineni au fost uciși de la începutul invaziei, iar sute de baze și instalații sportive au fost distruse în atacurile rusești cu rachete și drone.