Nouă ţări din UE, inclusiv România, solicită reducerea finanțării Comitetului Olimpic Internațional din cauza reprimirii rușilor

Sediul Comitetului Olimpic Internațional (CIO) din Lausanne, Elveția. Sursa foto: Getty Images

Nouă state europene, printre care și România, au solicitat Uniunii Europene să reducă finanțarea acordată organizațiilor sportive, inclusiv Comitetului Olimpic Internațional (CIO), care au permis sportivilor din Rusia și Belarus să revină în competiții, a anunțat marți Ministerul Culturii din Estonia, relatează Reuters.

Nouă ţări din UE, inclusiv România, solicită reducerea finanțării CIO din cauza reprimirii rușilor

Propunerea adresată lui Glenn Micallef, comisarul european pentru Echitate între generații, Tineret, Cultură și Sport, vizează organizații importante, inclusiv CIO, Federația Internațională de Scrimă (FIE) și Federația Internațională de Natație (World Aquatics) – care supervizează șase sporturi acvatice: înot, sărituri, sărituri de la mare înălțime, înot artistic, polo pe apă și înot în apă deschisă.

Reuters notează că inițiativa reprezintă cea mai fermă acțiune colectivă de până acum a unor state membre ale UE de a folosi pârghiile financiare ale blocului comunitar împotriva organizațiilor sportive internaționale din cauza revenirii sportivilor ruși și bieloruși în competiții, pregătind terenul pentru o posibilă confruntare între guvernele europene și mișcarea olimpică înaintea Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028.

Niciuna dintre cele trei organizații sportive internaționale vizate nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea agenției Reuters.

Aceasta amintește că, pe 7 iulie, Comitetul Executiv al CIO a ridicat provizoriu suspendarea Comitetului Olimpic Rus și a precizat că restricțiile impuse anterior sportivilor ruși nu mai sunt aplicabile.

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Cele nouă state europene – Estonia, Danemarca, Finlanda, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, România și Suedia – au cerut ca aceste organisme de conducere să fie excluse din programul Erasmus+ al UE și din alte programe de sprijin financiar.

"Respectarea drepturilor omului, a statului de drept și a relațiilor pașnice între națiuni se numără printre principiile fundamentale pe care se bazează sportul internațional și mișcarea olimpică", notează cele nouă ţări într-o scrisoare comună adresată comisarului Glenn Micallef.

Cele nouă state afirmă că permiterea revenirii sportivilor ruși și bieloruși în competiții ignoră realitatea cu care se confruntă sportivii ucraineni, care nu se pot antrena în condiții egale din cauza strămutării, a distrugerii infrastructurii sau a înrolării în forțele armate.

"Orice afirmație potrivit căreia sportul poate fi separat de politică sună lipsită de credibilitate atunci când mii de ucraineni nevinovați și-au pierdut viața și când sportul continuă să fie instrumentalizat de regimurile din Rusia și Belarus", se mai arată în declarație.

Pe lângă retragerea sprijinului financiar acordat acestor organizații sportive, cele nouă țări au propus limitarea implicării organizațiilor care nu respectă aceste principii în principalele foruri sportive europene și în discuțiile privind dezvoltarea coordonate de Uniunea Europeană.