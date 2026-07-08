FIFA ia în calcul să elimine suspendarea participării Rusiei la competițiile internaționale de fotbal

1 minut de citit Publicat la 10:45 08 Iul 2026 Modificat la 10:45 08 Iul 2026

Președintele FIFA, Gianni Infantino, alături de Vladimir Putin și Cupa Mondială, Moscova 2018. Foto: Getty Images

FIFA urmează să discute posibilitatea retragerii interdicției impuse echipelor de fotbal din Rusia, după ce Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a cerut federațiilor sportive internaționale să pună capăt sancțiunilor adoptate împotriva Federației Ruse, ca urmare a războiului declanșat de invazia, în 2022, a Ucrainei, informează Sky News.

Din 2022, nicio echipă de fotbal rusă nu a mai jucat în competițiile internaționale, ca urmare a sancțiunilor impuse de UEFA și FIFA.

Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a ridicat marţi restricţiile impuse sportivilor ruşi, permiţându-le să revină în sporturile de echipă şi să participe la calificările pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, fără imn şi drapel.

În ceea ce îi priveşte pe ruşi, CIO intenţionează să ia o decizie "la momentul oportun cu privire la utilizarea drapelului, imnului şi culorilor Rusiei sau a oricărui alt simbol la Jocurile Olimpice", lăsând federaţiilor internaţionale sarcina de a-şi stabili propriile condiţii între timp.

De asemenea, CIO a renunțat la recomandările de a interzice participarea echipelor ruse de la competițiile sportive.

„FIFA a luat la cunoștință decizia luată de CIO de ridicare provizorie a suspendării impuse Comitetului Olimpic Rus. FIFA va analiza decizie înainte de a luat o decizie”, a precizat federația internațională de fotbal, într-un răspuns transmis Sky News.

Până în prezent, FIFA a interzis Rusiei să participe la calificările pentru Cupa Mondială din 2022 și 2026 și la Cupa Mondială de fotbal feminin din 2023, sancțiuni impuse după ce mai multe echipe din Europa anunțaseră că nu doreau să joace împotriva echipelor ruse.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, declara pentru Sky News, în februarie, că „trebuie să luăm în calcul readucerea echipelor ruse în competițiile internaționale de fotbal. „Această interdicție nu a folosit la nimic, doar a provocat frustrare și ură”, a spus Infantino.