Comitetul Internațional Olimpic a ridicat suspendarea sportivilor ruşi, dar aceștia nu vor avea dreptul la imn şi drapel

Sportivii ruşi au din nou voie să participe în calificările pentru Jocurile Olimpice. Sursa foto: Getty Images

Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a ridicat marţi restricţiile impuse sportivilor ruşi, permiţându-le să revină în sporturile de echipă şi să participe la calificările pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, fără imn şi drapel, notează Agerpres.

Această reintegrare graduală, recomandată acum federaţiilor internaţionale pentru sporturile lor, este însoţită de cerinţe specifice de monitorizare antidoping, având în vedere "scepticismul comunităţii sportive mondiale", a precizat CIO într-un comunicat.

Fiecare sportiv rus care "revine în competiţiile internaţionale" va trebui să efectueze "mai multe teste", în cadrul unui program stabilit în comun de federaţiile internaţionale şi Agenţia Internaţională de Testare.

Într-o perspectivă mai largă, revenirea lor în lumea sportului mondial rămâne mai prudentă decât cea a belaruşilor, decisă de CIO la începutul lunii mai, fără condiţii specifice, permiţându-le acestora din urmă să-şi recupereze imnul şi culorile şi să renunţe la statutul de sportivi neutri.

În ceea ce îi priveşte pe ruşi, CIO intenţionează să ia o decizie "la momentul oportun cu privire la utilizarea drapelului, imnului şi culorilor Rusiei sau a oricărui alt simbol la Jocurile Olimpice", lăsând federaţiilor internaţionale sarcina de a-şi stabili propriile condiţii între timp.

Pentru moment, organismul olimpic nu va organiza evenimente în Rusia şi nici nu va invita reprezentanţi ai statului rus.

Reunit marţi la Lausanne, Comitetul Executiv al CIO a ridicat provizoriu suspendarea Comitetului Olimpic Rus (ROC), impusă în toamna anului 2023, pe motiv că acesta nu mai include în rândul membrilor săi organizaţii sportive din regiunile ucrainene ocupate. Cu toate acestea, comisia va continua să monitorizeze îndeaproape activităţile ROC în acele teritorii.

Mare putere sportivă, Rusia a fost împiedicată să concureze sub propriile culori în arena olimpică începând din 2016, iniţial din cauza scandalului de dopaj orchestrat de stat, care a obligat-o să concureze sub drapelul olimpic (2018) şi, ulterior, sub drapelul ROC (2021 şi 2022).

Abia încheiate Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing, în februarie 2022, când armata rusă a invadat Ucraina cu sprijinul Belarusului, declanşând o serie de sancţiuni sportive pe măsura indignării Occidentului faţă de această invazie.