Diana Faur a câştigat medalia de bronz la Campionatele Europene de mountain bike, organizate la Cheile Grădiștei. Sursa colaj foto: captură video Facebook

Diana-Maia Faur a adus României o nouă medalie la Campionatele Europene de mountain bike pentru tineret, după ce a câștigat bronzul în proba de cross-country eliminator (XCC), desfășurată la Cheile Grădiștei. Sportiva a condus o parte a cursei și a încheiat competiția pe locul al treilea, în fața unui pluton format din peste 750 de cicliști din peste 30 de țări.

Rezultatul obținut de Diana Maia Faur vine într-un moment important pentru sportul românesc, în condițiile în care România găzduiește pentru prima dată Campionatele Europene de mountain bike pentru tineret. Competiția reunește la Cheile Grădiștei cei mai promițători tineri cicliști ai continentului.

Întrecerile se desfășoară în perioada 22 - 26 iulie, iar până acum au avut loc probele de contratimp individual și ștafetă pe echipe. Programul continuă cu întrecerile de cross-country olimpic (XCO), programate pe 25 și 26 iulie, considerate punctele culminante ale competiției.

Campionatele Europene de la Cheile Grădiștei reunesc peste 750 de sportivi din peste 30 de țări, fiind una dintre cele mai importante competiții continentale dedicate tinerilor practicanți ai mountain bike-ului. Organizarea evenimentului reprezintă o premieră pentru România și un moment de referință pentru ciclismul românesc.