FCSB a fost învinsă la Bucureşti de FK Auda cu 3-2, în turul al doilea preliminar din Conference League

2 minute de citit Publicat la 23:12 23 Iul 2026 Modificat la 23:12 23 Iul 2026

FCSB a pierdut prima manșă cu FK Auda din Conference League. Foto: Agerpres

FCSB a fost învinsă de echipa letonă FK Auda cu 3-2, joi seara, pe Stadionul Steaua din Bucureşti, în prima manşă a turului al doilea preliminar din Conference League. Manşa secundă se va disputa pe 30 iulie, în Letonia, scrie Agerpres.

FCSB a pierdut surprinzător un meci pe care l-a avut „în mână” la un moment dat. Octavian Popescu (23) şi Aymen Boutoutaou (71) au marcat golurile roş-albaştrilor, iar Eduards Daskevics (5), Barthelemy Diedhiou (32) şi Kader Kone (90+4) au punctat pentru oaspeţi.

Letonii au deschis scorul rapid (5), prin Daskevics, care l-a surprins pe Târnovanu cu un şut la vinclu din colţul careului mare.

FCSB a preluat controlul jocului şi a avut şansa egalării prin Bîrligea (13), cu un şut de la 30 m, respins de portarul leton. Bîrligea (19) a mai avut un şut respins de portar, iar Duarte (20) a trimis cu capul pe lângă poartă din 8 metri.

Bucureştenii au egalat în minutul 23, prin Octavian Popescu, cu un şut la colţul scurt.

FK Auda a preluat conducerea prin golul lui Barthelemy Diedhiou (32), după o acţiune personală, fază la care roş-albaştrii au acuzat un fault la recuperarea oaspeţilor. Diedhiou (42) a mai fost periculos, cu un şut pe lângă poartă.

FCSB a dominat repriza secundă, dar Bîrligea (48) a şutat peste poartă din poziţie bună de gol. Târnovanu (54) a fost la post la şutul lui Bongemba, la una din rarele acţiuni ale oaspeţilor.

Bîrligea (65) a relua din marginea careului mic, dar portarul a reţinut. Echipa antrenată de Marius Baciu a egalat (71), prin Aymen Boutoutaou, la debutul său, după o acţiune superbă a lui Stoian.

FCSB a luat cu asalt poarta letonilor, dar a făcut-o haotic, asumându-şi riscuri. Octavian Popescu (81) a trimis din lovitură liberă, dar portarul a respins. Rubenis (82) a fost aproape de autogol, iar Stoian (88) a trimis cu capul pe lângă poartă. Bîrligea (90) a trimis şi el puţin pe lângă ţintă.

FK Auda a dat lovitura la o acţiune personală a lui Kader Kone în flancul stâng (90+4), încheiată cu un şut la colţul scurt, care l-a surprins pe Târnovanu.

Bîrligea (90+6) a avut ultima ocazie a meciului, dar a trimis slab de la circa 8 metri. FCSB a acuzat neacordarea unui penalty în repriza secundă, la o intervenţie în careu asupra lui Octavian Popescu.

Dacă va trece de FK Auda, FCSB va juca în turul al treilea preliminar cu învingătoarea dintre formaţia slovenă NK Aluminij şi echipa albaneză FC Dinamo City.

Potrivit statisticilor de pe Flashscore, FCSB a abut 55% posesie, 20 de șuturi totale și 11 pe poartă, în timp ce letonii au avut 45% posesie, 12 șuturi totale și 6 pe poartă.