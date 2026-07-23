Zelenski a anunţat că Ucraina va produce în comun cu Raytheon rachete interceptoare Patriot

1 minut de citit Publicat la 23:42 23 Iul 2026 Modificat la 23:42 23 Iul 2026

Ucraina va produce în comun cu Raytheon rachete interceptoare Patriot. Foto: Getty Images

Volodimir Zelenski a anunțat, joi, că Ucraina și contractorul american din domeniul apărării Raytheon au convenit să producă în comun rachete interceptoare pentru sistemul Patriot, în urma unei întâlniri cu reprezentanți ai conducerii companiei, notează Kiev Independent.

Zelenski s-a întâlnit cu o delegație Raytheon condusă de vicepreședintele Joseph DeAntona și a mulțumit companiei pentru extinderea parteneriatului cu Ucraina, în timp ce țara continuă să se apere împotriva atacurilor aeriene rusești.

„Ucraina va produce în comun cu Raytheon unul dintre cele mai importante sisteme de apărare aeriană — interceptoare pentru sistemul Patriot”, a declarat Zelenski, adăugând că el și președintele american Donald Trump discutaseră despre această inițiativă în timpul convorbirilor de la Ankara.

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"Echipele noastre, atât de la nivel guvernamental, cât și din sectorul privat, vor rămâne în contact pentru a stabili detaliile”, a adăugat Zelenski.

Anunțul vine în contextul în care Ucraina continuă să urmărească extinderea producției interne de armament și o cooperare mai strânsă cu companiile occidentale din domeniul apărării, pe fondul intensificării atacurilor rusești.

Fiind cel mai avansat sistem de apărare aeriană de fabricație occidentală și singurul capabil să doboare constant rachete balistice rusești, sistemul Patriot este extrem de solicitat, existând liste de așteptare de câțiva ani atât pentru bateriile propriu-zise, ​​cât și pentru rachetele interceptoare.