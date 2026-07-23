Afirmația „aberantă” a unei politiciene a stârnit un val de ironii. Cum se „inversează polii planetei” din cauza „apei subterane”

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O politiciană australiană, ministră în guvernul federat al Teritoriului de Nord (NT), a fost criticată intens după ce a susținut că apa subterană din regiune trebuie să fie folosită „obligatoriu” pentru a „preveni inversarea polilor magnetici” ai Pământului, relatează The Guardian, joi.

Robyn Cahill, ministră pentru comerț și afaceri în NT, a făcut susținerea în timp ce prezenta planurile guvernului local de a transforma teritoriul în „capitala centrelor de date de pe glob”.

„Avem deja rezervele de apă pentru centrele de date. Ele sunt în subteran. Rezerva de apă pe care o are Darwin este extraordinară.

Există dovezi științifice că avem atât de multă apă în subteran în Teritoriul de Nord încât ea afectează axa Pământului când avem un sezon umed dificil, așa că trebuie să o folosim, altfel am putea să se ajungă din nou la inversarea polilor”, a spus ea.

„Aberație totală”

Directoarea executivă a Centrului de Mediu din NT, Kirsty Howey, a descris susținerea lui Cahill drept „o aberație totală”.

„Ministra pare să creadă că sezonul ploios din Teritoriul de Nord poate modifica axa Pământului, idee care nu are nicio bază științifică”, a declarat Howey. „Este înspăimântător că persoanele însărcinate cu reglementarea unor industrii periculoase precum fracturarea hidraulică și centrele de date par să nu aibă nici măcar cunoștințe de nivel liceal despre circuitul și comportamentul apei”.

Dr. Dylan Irvine, expert în hidrologia apelor subterane la Universitatea Charles Darwin, a declarat pentru ABC Darwin: „Nu există riscul ca polii să se inverseze. Nu mă îngrijorează nici posibilitatea ca Pământul să se încline, nici cea a inversării polilor”.

Cea mai recentă inversare geomagnetică majoră a Pământului, în care pozițiile nordului și sudului magnetic se schimbă între ele, este cunoscută drept inversarea Brunhes-Matuyama și a avut loc în urmă cu aproximativ 780.000 de ani. Procesul nu este instantaneu: analizele științifice sugerează că o asemenea inversare durează, în medie, aproximativ 7.000 de ani.

O inversare temporară mai recentă a polilor, clasificată drept „excursie geomagnetică”, nu drept o inversare completă, a avut loc în urmă cu 42.000 de ani și a durat aproximativ 1.000 de ani.

„Acest fenomen este determinat de procese care au loc în adâncul Pământului, în nucleul său, nu de sistemele de ape subterane”, a explicat Irvine.

Experții au avertizat însă asupra efectelor pe care proiectele uriașe de centre de date le vor avea asupra resurselor de apă deja supuse unei presiuni considerabile, mai ales în regiunile cu climă mai caldă, unde centrele au nevoie de mai multă energie sau apă pentru răcire.

ECNT cere interzicerea fracturării hidraulice și a centrelor de date până când efectele acestora asupra climei și rezervelor de apă din Teritoriul de Nord vor putea fi evaluate corespunzător.

„Nu vrem ca prețioasele noastre straturi acvifere să fie golite pentru inteligența artificială, în timp ce noi nu primim nimic în schimb”, a spus Howey. „Nu vrem să devenim capitala mondială a centrelor de date. Vrem apă potabilă sigură și un viitor în care copiii noștri să poată trăi”.

Guvernul local vrea să transforme zona într-un hub AI

Potrivit guvernului Teritoriului de Nord, până la 12 companii interesate de construirea unor centre de date analizează posibilitatea de a investi în regiune.

„Vom deveni locul în care vor veni toți marii operatori pentru a-și construi centrele de date”, a declarat Cahill, săptămâna trecută.

Miercuri, prim-ministra Teritoriului de Nord, Lia Finocchiaro, a anunțat că guvernul a acordat companiei Beetaloo Digital, filială a companiei de gaze Beetaloo Energy, drepturi exclusive asupra a 185 de hectare de teren din apropierea orașului Darwin, pentru „un proiect uriaș care va include un centru de date pentru inteligență artificială și producerea de energie electrică la fața locului, în centrale alimentate cu gaze”.

Potrivit unui comunicat al guvernului, proiectul ar urma să beneficieze de „o capacitate de producție de până la 2 GW, asigurată la fața locului și alimentată cu gaze din Beetaloo”.

Prin comparație, 2 GW reprezintă echivalentul consumului anual de energie electrică al aproximativ două milioane de gospodării.

Anunțul vine după prezentarea unui alt centru de foarte mari dimensiuni, Project Ares al companiei Energy North, un proiect de 1 GW propus pentru ferma Murranji din regiunea Barkly a Teritoriului de Nord.