Invazie de pelicani în Peru: Păsările flămânde ajung printre oameni, după ce El Niño le-a afectat ecosistemul

Sute de pelicani înfometați din se adună în porturile din Peru și în piețele de pe coasta pentru a căuta hrană, un semn din ce în ce mai vizibil al intensificării fenomenului meteorologic El Niño, care amenință sectoare cheie ale economiei țării. Oamenii de știință spun că temperaturile oceanice mai ridicate perturbă ecosistemele marine de pe coasta Pacificului din Peru, reducând stocurile de pește și forțând pelicanii să se deplaseze spre zonele urbane, scrie Reuters.

Unele păsări primesc resturi de la pescari și comercianți, dar altele s-ar putea să nu supraviețuiască.

„Asta se întâmplă: păsările își părăsesc locurile de reproducere și mor din lipsă de hrană”, a spus biologul marin Carlos Zavalaga.

Hundreds of hungry pelicans are flocking to Peruvian ports and coastal markets in search of food, an increasingly visible sign of a strengthening El Nino weather pattern that is threatening key sectors of the country's economy https://t.co/uMiAcDCiZX pic.twitter.com/eyWEVdFWau — Reuters (@Reuters) July 22, 2026

Experții climatici au avertizat asupra unui El Niño puternic sau super-puternic în acest an, crescând riscurile de secetă, inundații și valuri de căldură.

Îngrijorările economice mai ample sunt în creștere. Industria pescuitului din Peru se teme că exporturile vor scădea sub valoarea estimată de 5 miliarde de dolari în acest an, după ce vânzările au ajuns la 4,6 miliarde de dolari în 2025, potrivit lui Alfonso Miranda, fost viceministru al pescuitului și președinte al unui comitet pentru gestionarea durabilă a calamarului uriaș din Pacificul de Sud.

„Există multă incertitudine cu privire la ce s-ar putea întâmpla”, a spus Miranda.

Temperaturile la suprafața mării sunt cu 2 până la 5 grade Celsius peste normal, potrivit agenției de monitorizare a fenomenului El Niño din țară, ENFEN, ceea ce a determinat speciile comerciale cheie să se mute în ape mai adânci. Activitatea industrială din sectorul pescuitului a scăzut cu 31% în primele cinci luni ale anului, în timp ce agricultura a crescut cu 0,4%, afectată de temperaturile mai ridicate.

Congresul din Peru a aprobat, pe 15 iulie, o majorare a bugetului cu 2,8 miliarde de dolari pentru finanțarea lucrărilor de infrastructură și consolidarea pregătirilor pentru ploile abundente.

Peru, al treilea cel mai mare producător de cupru din lume, este, de asemenea, un important producător de făină de pește și exportator agricol, expediind produse precum afinele. Exporturile agricole au atins un record de 15,1 miliarde de dolari în 2025, dar producătorii avertizează că perspectivele se deteriorează odată cu începerea principalului sezon de creștere.

Gabriel Amaro, de la Asociația Producătorilor Agricoli Peruani, AGAP, a spus că se așteaptă ca El Niño să coste sectorul cu aproape 1 miliard de dolari în venituri suplimentare din exporturi, față de cele prevăzute pentru acest an.

„Credem că acest El Niño ar putea fi cel mai rău din ultimii 50 de ani”, a spus el.