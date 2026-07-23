„Tată, mor”. Un elev arestat pentru că a copiat la Bac a murit în spatiile gratiilor. Povestea lui Djouma a stârnit furie în Guineea

2 minute de citit Publicat la 23:21 23 Iul 2026 Modificat la 23:21 23 Iul 2026

Un elev arestat pentru că a copiat la examen a murit în spatiile gratiilor. Foto: Getty Images

Un adolescent de 17 ani din Guineea a murit la câteva zile după ce a fost arestat și condamnat la închisoare pentru că ar fi folosit telefonul mobil în timpul examenului de bacalaureat. Starea lui de sănătate s-a agravat în detenție, iar tatăl său acuză autoritățile că nu i-au oferit îngrijiri medicale corespunzătoare.

Mamadou Djouma Bah, elev la profilul științe sociale, ar fi fost prins folosindu-și telefonul pe 15 iulie, în timpul examenului național de bacalaureat din Guineea, scrie BBC.

Adolescentul a fost arestat împreună cu alți elevi, suspectați și ei de fraudă la examen. Două zile mai târziu, Djouma Bah a fost găsit vinovat și condamnat la șase luni de închisoare, dintre care cinci cu suspendare. Astfel, el urma să petreacă o lună în detenție.

A fost închis într-un penitenciar din orașul Kindia, aflat la aproximativ 137 de kilometri nord-est de capitala Conakry.

În timp ce se afla în închisoare, starea sa de sănătate s-a înrăutățit. Adolescentul suferea de drepanocitoză, o boală genetică ce afectează globulele roșii și poate provoca dureri severe, anemie, infecții grave și afectarea organelor.

Persoanele care suferă de această boală au un risc mai mare de a dezvolta infecții și pot avea probleme din cauza lipsei de oxigen din organism.

„Tată, mor”

După agravarea stării sale, Djouma Bah a fost transferat la spitalul regional pentru tratament.

Tatăl său, Mamadou Saliou Bah, a declarat pentru BBC că, atunci când și-a vizitat fiul la spital, adolescentul i-a spus că nu putea respira bine și l-a rugat să se sprijine de el.

„Apoi s-a uitat la mine și mi-a spus: «Tată, mor»”, a povestit Saliou Bah. „Acestea au fost ultimele lui cuvinte”.

Adolescentul a rămas aproximativ două zile în spital, după care a fost externat și trimis acasă. A murit la scurt timp, potrivit autorităților.

Procurorul a transmis că băiatul a murit „în timp ce se afla sub îngrijirea medicului curant”.

Tatăl adolescentului susține însă că fiul său nu a primit îngrijirile medicale de care avea nevoie în perioada în care s-a aflat în detenție și cere deschiderea unei anchete.

„Un elev nu ar trebui trimis la închisoare. Acești tineri sunt viitorul țării noastre”, a declarat Saliou Bah.

El le-a cerut autorităților să îi elibereze și pe ceilalți elevi care se află încă în detenție.

„Le cer autorităților să îi elibereze pe ceilalți elevi înainte ca și ei să își piardă viața. Ne-am pierdut fiul, ne-am pierdut viitorul”, a spus acesta.

Organizațiile pentru apărarea drepturilor omului cer, la rândul lor, o anchetă independentă privind împrejurările în care a murit adolescentul și modul în care au fost tratați ceilalți elevi acuzați de fraudă.

Miercuri, mai mulți elevi au protestat față de arestarea colegilor lor și au cerut eliberarea acestora.

Ministrul Educației din Guineea, Alpha Bacar Barry, s-a declarat „profund întristat de această veste” și a transmis familiei „sincere condoleanțe”.