Răspunsul sfidător al Rheinmetall când nemții sunt întrebați de ce nu s-au ținut de cuvânt la șantierul din Mangalia

1 minut de citit Publicat la 10:32 22 Iul 2026 Modificat la 10:32 22 Iul 2026

Șantierul naval din Mangalia este în faliment, fiind un element strategic în programul SAFE. Sursa foto: Agerpres

Reprezentanții companiei Rheinmetall au fost întrebați de ce nu au participat licitaţia de vânzare a şantierului naval Mangalia, din data de 29 iunie. Compania a precizat însă că nu comentează chestiuni comerciale aflate în desfășurare, potrivit News.ro.

„Vă rugăm să aveţi înţelegere pentru faptul că, din principiu, nu facem comentarii cu privire la chestiuni comerciale aflate în curs de desfăşurare”, a transmis Jan-P. Weisswange, din echipa de relaţii cu mass-media a Rheinmetall AG, pentru sursa citată.

La prima licitație organizată pentru vânzarea șantierului naval din Mangalia nu s-a prezentat niciun investitor.

Termenul limită pentru înscriere la licitație a fost sâmbătă, 27 iunie, la ora 13:00.

Una dintre posibilele explicații pentru lipsa de interes este decizia creditorilor majoritari, controlați de grupul Damen, de a stabili prețul de pornire la 184 de milioane de euro, adică valoarea de piață, și nu la 84 de milioane de euro, cât ar fi valoarea de lichidare.

Următoarea licitație are loc în data de 29 iulie.

Șantierul naval din Mangalia este finanţat prin Programul SAFE

Șantierul naval din Mangalia este în faliment, fiind un element strategic în programul SAFE.

În data de 29 mai, șantierul naval Damen Mangalia a fost scos la vânzare de lichidatorul judiciar al societății. Prețul de pornire al licitației este de 184,04 milioane de euro, fără TVA, sumă egală cu valoarea de piață stabilită prin evaluare.

Activul funcțional scos la vânzare include terenuri, construcții, instalații, echipamente, obiecte de inventar, stocuri, precum și unități de cazare. Potrivit anunțului de licitație, ansamblul de active permite continuarea afacerii.

Garanția de participare este de 10% din prețul de pornire, fără TVA.

Tribunalul Constanța a dispus marți, 28 aprilie 2026, intrarea în faliment a societății Damen Shipyards Mangalia S.A., marcând trecerea oficială în etapa de lichidare a activelor companiei.

Compania Damen Shipyards Mangalia S.A. are o structură de acționariat mixtă: Statul român (prin Șantierul Naval 2 Mai S.A.) deține 51% din acțiuni, iar grupul olandez Damen Shipyards Group deținea 49%.

Între timp, reprezentanţii Guvernului României au oferit companiei Rheinmetall un contract de 920 de milioane de euro pentru construcţia a patru nave militare, fiind vizată şi preluarea şantierului din Mangalia în acest preţ.

Finanţat prin Programul SAFE, finalizarea integrală a proiectului ar trebui să se desfăşoare într-un termen de execuţie extrem de strâns, respectiv 2030.