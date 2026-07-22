Un șofer de ridesharing a urmărit un băiat pe trotinetă care i-a arătat degetul în trafic. L-a lovit cu mașina și l-a luat la bătaie

2 minute de citit Publicat la 12:00 22 Iul 2026 Modificat la 12:02 22 Iul 2026

Șoferul s-a dat jos și l-a lovit cu picioarele pe adolescentul căzut la pământ. Foto: captură video Antena 3 CNN via Facebook @ Suceveanul

Un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost reţinut pentru tentativă de omor, după ce ar fi lovit cu maşina, intenţionat, un adolescent aflat pe o trotinetă electrică.

Șocantul incident a avut loc marți seară, în municipiul Suceava, și ar fi pornit de la o șicanare în trafic, în timpul căreia băiatul de 14 ani ar fi făcut un gest obscen către conducătorul auto, șofer de ridesharing.

Șoferul l-a urmărit pe adolescentul pe trotinetă aproximativ 2 kilometri.

Când l-a ajuns, l-a lovit cu autovehiculul, apoi s-a dat jos din mașină și l-a bătut pe copilul căzut la pământ.

"Incidentul s-a petrecut în jurul orei 19, atunci când tânărul de 14 ani i-ar fi făcut un gest obscen șoferului de ridesharing.

Acesta s-a enervat și a început să urmărească trotineta prin trafic. L-a urmărit băiat pe tânăr circa 2 km, iar la un moment dat a dat cu mașina peste trotinetă.

Șoferul a fugit după incident, apoi s-a predat polițiștilor

Copilul a căzut, dar asta n-a fost, se pare, suficient, pentru că șoferul a coborât și a început să-l lovească cu picioarele.

Martorii au sunat la 112, iar la fața locului a venit ambulanța, care a preluat copilul și l-a dus la spital.

Șoferul de ride-sharing a fugit de la fața locului. A plecat, fiind căutat de polițiști. dar s-a predat ulterior la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și a recunoscut implicarea sa în incident.

El a fost reținut imediat, pentru că oamenii legii au emis o ordonanță pentru 24 de ore, urmând să-l prezinte pe suspect judecătorilor de drepturi și libertăți, cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile.

Individul este cercetat pentru tentativă de omor. Copilul este în continuare la Spitalul Clinic Județean din Suceava. Starea sa este una bună, însă va rămâne internat în secția de chirurgie pediatrică", a relatat Paul Ciurari, corespondent Antena 3 CNN.

Ce spune poliția despre incidentul din Suceava: Șoferul a acroșat trotineta cu intenție

"În urma unei neînţelegeri în trafic, minorul arătându-i gesturi obscene, (suspectul) a urmărit-o pe persoana vătămată în vârstă de 14 ani, care se afla pe o trotinetă electrică (...) pe o distanţă de aproximativ 2 km, pe raza comunei Ipoteşti, pe strada Tătăraşii Noi şi ulterior pe strada Madrid din municipiul Suceava.

Aici şoferul a acroşat cu intenţie trotineta cu partea lateral stânga a vehiculului, coliziune ce a avut ca urmare proiectarea victimei pe carosabil pe partea stângă a sensului de deplasare.

De asemenea, autorul, după ce a văzut-o pe persoana vătămată căzută jos, pe carosabil, i-a aplicat acesteia o lovitură. După incident autorul a părăsit locul faptei", a comunicat IPJ Suceava.

Victima a fost preluată de un echipaj de ambulanţă şi transportată la Spitalul Clinic Judeţean Suceava, unde a fost examinată medico-legal, stabilindu-se că prezintă contuzii ce s-au putut produce prin loviri în cadrul unui accident rutier și necesită până la patru zile de îngrijiri medicale

Mașina a fost examinat criminalistic şi indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor, a precizat Poliția.