Niciun investitor nu s-a înscris la licitaţia pentru şantierul naval Mangalia, nici măcar compania germană Rheinmetall

1 minut de citit Publicat la 20:24 27 Iun 2026 Modificat la 20:24 27 Iun 2026

Șantierul naval Damen Mangalia este scos oficial la vânzare în 29 mai. Sursa foto: Getty Images

Prima licitație organizată pentru vânzarea șantierului naval din Mangalia nu a atras niciun investitor. Nici compania Rheinmetall, despre care autoritățile susțineau că ar putea construi la Mangalia patru nave finanțate prin programul SAFE, nu a depus nicio ofertă, scrie News.ro.

Termenul limită pentru înscriere la licitație a fost sâmbătă, 27 iunie, la ora 13:00. Licitația viza vânzarea fostului șantier naval Damen Mangalia.

Una dintre posibilele explicații pentru lipsa de interes este decizia creditorilor majoritari, controlați de grupul Damen, de a stabili prețul de pornire la 184 de milioane de euro, adică valoarea de piață, și nu la 84 de milioane de euro, cât ar fi valoarea de lichidare.

Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR (firma care administrează şantierul), a precizat în urmă cu câteva zile că un impediment este legat de o condiţie obligatorie.

„Șantierul se transferă liber de orice sarcini şi cine-l preia face ce vrea cu el, cu menţiunea că trebuie să aibă o înţelegere cu statul român pentru că statul român deţine terenul de dedesubt”, a explicat acesta, pentru sursa citată.

Șantierul naval din Mangalia este în faliment, fiind un element strategic în programul SAFE.

În data de 29 mai, șantierul naval Damen Mangalia a fost scos la vânzare de lichidatorul judiciar al societății. Prețul de pornire al licitației este de 184,04 milioane de euro, fără TVA, sumă egală cu valoarea de piață stabilită prin evaluare.

Activul funcțional scos la vânzare include terenuri, construcții, instalații, echipamente, obiecte de inventar, stocuri, precum și unități de cazare. Potrivit anunțului de licitație, ansamblul de active permite continuarea afacerii.

Garanția de participare este de 10% din prețul de pornire, fără TVA.

Tribunalul Constanța a dispus marți, 28 aprilie 2026, intrarea în faliment a societății Damen Shipyards Mangalia S.A., marcând trecerea oficială în etapa de lichidare a activelor companiei.

Compania Damen Shipyards Mangalia S.A. are o structură de acționariat mixtă: Statul român (prin Șantierul Naval 2 Mai S.A.) deține 51% din acțiuni, iar grupul olandez Damen Shipyards Group deținea 49%.