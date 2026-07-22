Avarie în București. Conductă de gaz fisurată, în Sectorul 4: Zeci de case au fost evacuate, echipele Distrigaz au intervenit

<1 minut de citit Publicat la 11:15 22 Iul 2026 Modificat la 11:43 22 Iul 2026

Strada Acțiunii din Sectorul 4 al Capitalei a fost evacuată după ce o conductă de gaze s-a fisurat, 22 iulie 2026. Sursa foto: Bogdan Ionuț via Facebook

Intervenție de amploare, miercuri, în Sectorul 4 din București, după apariția unei fisuri la o conductă de gaze pe strada Acțiunii, în zona Dedeman Jilava.



UPDATE 11:25 Avaria a fost remediată.

Știrea inițială: La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, polițiști și reprezentanți ai Distrigaz, care au izolat perimetrul și încearcă să remedieze avaria și să elimine orice risc pentru populație.

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, aproximativ 20 de locuințe au fost evacuate preventiv, iar operațiunea de evacuare este încă în desfășurare.

Reprezentanții Distrigaz lucrează pentru remedierea fisurii și securizarea conductei, în timp ce zona rămâne izolată pe durata intervenției.

Autoritățile le recomandă locuitorilor din zonă să respecte indicațiile echipajelor de intervenție și să evite perimetrul până la finalizarea operațiunilor.

Deocamdată nu au fost raportate victime, iar cauza producerii avariei urmează să fie stabilită.