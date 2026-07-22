"Nu beți apă din fântâni". Avertismentul Ministerului Sănătății pentru oamenii din zonele inundate. FOTO Facebook ISU Prahova

Ministerul Sănătăţii a solicitat direcţiilor de sănătate publică să ia toate măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii populaţiei din zonele afectate de inundaţii, în colaborare cu autorităţile locale şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă și a avertizat oamenii să nu bea apă din fântâni.



Direcţiile de sănătate publică vor asigura supravegherea epidemiologică, monitorizarea calităţii apei potabile şi dezinfecţia fântânilor, accesul la asistenţă medicală, medicamente, materiale sanitare şi vaccinuri, suplimentarea resurselor medicale, acolo unde este necesar, a informat miercuri Ministrul Sănătăţii.



Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a declarat că în astfel de situaţii prevenţia şi intervenţia rapidă sunt esenţiale. "Prioritatea noastră este ca fiecare persoană afectată să beneficieze de asistenţa medicală de care are nevoie şi să prevenim apariţia îmbolnăvirilor", a subliniat Cseke Attila, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Ministerului Sănătăţii.



Ministerul Sănătăţii face totodată o serie de recomandări pentru populaţie: "Consumaţi doar apă îmbuteliată sau apă fiartă şi răcită; nu consumaţi apă din fântâni până la confirmarea potabilităţii; consumaţi alimente ambalate sau preparate termic; respectaţi regulile de igienă şi evitaţi contactul cu animalele moarte; adresaţi-vă medicului dacă apar febră, diaree, vărsături sau alte simptome de boală; nu folosiţi apă contaminată pentru spălatul vaselor, spălatul pe dinţi, prepararea hranei pentru bebeluşi sau producerea cuburilor de gheaţă. În cazul în care nu este posibilă fierberea apei, dezinfecţia chimică a apei contaminate este eficientă pentru eliminarea bacteriilor şi a majorităţii virusurilor. Pentru dezinfecţia chimică se folosesc preparate pe bază de clor".



Ministerul Sănătăţii menţionează că monitorizează permanent situaţia şi este pregătit să intervină oriunde este nevoie pentru protejarea sănătăţii populaţiei.