Nava încărcată cu GPL, lovită în Marea Neagră, încă arde, la 24 de ore de la atac. "Nu există risc pentru populație sau turiști"

Petrolierul LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovit în noaptea de luni spre marți în afara apelor teritoriale ale României. Sursa colaj foto: Marine Traffic/ISU Tulcea

Autoritatea Navală Română a anunţat miercuri dimineaţa că un incendiul care a izbucnit la bordul tancului de gaze petroliere lichefiate (LPG) Gas Lisbon, după ce a fost lovit lângă Sfântu Gheorghe, nu a fost stins, însă intensitatea acestuia a scăzut. "Evoluția situației este atent monitorizată de autoritățile competente", s-a mai transmis în comunicat, subliniindu-se că nava se află la aproape 23 de kilometri distanţă de ţărm, astfel că nu există niciun pericol pentru populaţie, turişti sau activităţile desfăşurate pe litoralul românesc.

În urma incidentului care a avut în urmă cu două nopţi, trei dintre cei 17 membri ai echipajului au fost răniți şi au fost transportaţi la spitalul din Tulcea.

"Incendiul de la bordul navei Gas Lisbon a scăzut în intensitate, iar evoluția situației este atent monitorizată de autoritățile competente.

Având în vedere poziția navei, la aproximativ 14 mile marine (22,53 kilometri) de țărm, nu există risc pentru populație, turiști sau activitățile desfășurate pe litoralul românesc.

Autoritatea Navală Română, prin MRCC Constanța, menține coordonarea operațiunilor și va continua să informeze publicul cu privire la orice evoluție semnificativă", au precizat reprezentanţii Autorităţii Navale Române în comunicatul făcut public azi, 22 iulie.

Pentru siguranţa navigaţiei, a fost emis un mesaj de avertizare către toate navele aflate în zona în care se află vasul încărcat cu GPL, în vederea evitării perimetrului afectat.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a precizat că tancul pornise din portul egiptean Alexandria și avea ca destinație Reni, în Ucraina. La bord se aflau peste 3.790 de tone de propan și un echipaj alcătuit din 17 persoane.

Petrolierul LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovit în noaptea de luni spre marți în afara apelor teritoriale ale României, în timp ce se îndrepta spre Portul Reni, Ucraina.