Primele imagini de la operațiunea de salvare a marinarilor de pe petrolierul liberian lovit lângă Sf. Gheorghe. Răniții, duși la spital

Imagini dramatice din timpul operațiunii de salvare a marinarilor de pe petrolierul liberian lovit lângă Sfântu Gheorghe FOTO: ISU Tulcea

Cei trei răniți în urma incendiului de pe petrolierul liberian au ajuns în municipiul Tulcea, cu ajutorul navei multirol a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU). Între timp, au apărut și primele imagini din timpul operațiunii de salvare.

Potrivit ISU Tulcea, persoanele rănite vor fi preluate şi transportate la spital cu ambulanţe SMURD şi ambulanţe aparţinând Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ).

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Doi dintre cei trei marinari răniţi în urma incendiului de pe nava GAS LISBON, sub pavilion liberian, aflată în zona Sulina, au suferit arsuri pe 10-15% din suprafaţa corporală, iar al treilea avea multiple plăgi şi prezenta hemoragie.

„După sosirea la locul intervenţiei, echipajul navei SAR APOLLO a lansat la apă două plute de salvare, reuşind evacuarea în siguranţă a tuturor celor 17 membri ai echipajului. Trei dintre persoanele salvate necesitau îngrijiri medicale de urgenţă. Două victime prezentau arsuri pe aproximativ 10-15% din suprafaţa corpului, iar cea de-a treia suferise multiple plăgi şi prezenta hemoragie”, a transmis Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

După evacuare, nava SAR APOLLO s-a deplasat către Portul Sulina.

„Pentru reducerea timpului de răspuns, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 'Delta' al judeţului Tulcea a mobilizat o ambarcaţiune multirol şi o echipă medicală pentru preluarea victimelor şi transportul acestora către Unitatea de Primiri Urgenţe Tulcea. Totodată, medicul coordonator a dispus realizarea unei joncţiuni între echipajele medicale, astfel încât transferul şi acordarea asistenţei medicale să se desfăşoare în cel mai scurt timp”, se precizează în comunicatul transmis de IGSU.

Incendiul de la bordul navei se manifestă în continuare la nivelul suprastructurii, nava fiind ancorată. Pentru siguranţa navigaţiei, a fost emis un mesaj de avertizare către toate navele aflate în zonă, în vederea evitării perimetrului afectat.