Petrolier sub pavilion liberian, lovit lângă Sfântu Gheorghe, sunt trei răniți. Nicușor Dan: "Instituțiile statului sunt în alertă"

2 minute de citit Publicat la 09:39 21 Iul 2026 Modificat la 09:40 21 Iul 2026

Petrolierul LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovit în noaptea de luni spre marți în afara apelor teritoriale ale României. FOTO: marinetraffic.com

Petrolierul LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovit în noaptea de luni spre marți în afara apelor teritoriale ale României, în timp ce se îndrepta spre portul ucrainean Reni. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați, iar trei dintre ei, care au fost răniți, au primit îngrijiri medicale. Președintele Nicușor Dan a declarat pe rețeaua X că incidentul este cel mai probabil legat de războiul declanșat de Rusia și că "instituțiile statului sunt în alertă".

Incidentul s-a produs pe 21 iulie, în jurul orei 00:05. Potrivit președintelui Nicușor Dan, nava se afla la aproximativ 20 de mile marine de țărmul românesc. Autoritatea Navală Română a precizat că locul incidentului era situat la aproximativ 14 mile marine de Sfântu Gheorghe.

Centrul Maritim de Coordonare pentru Căutare și Salvare Constanța (MRCC Constanța) a fost alertat după izbucnirea unui incendiu la bordul navei. Alerta a fost transmisă atât prin mesaje radio, cât și prin sistemul internațional de salvare Cospas-Sarsat.

În urma producerii unui incident la bordul navei, care a provocat avarii majore și izbucnirea unui incendiu la nivelul suprastructurii, echipajul s-a refugiat în zona prova, fără posibilitatea de a utiliza mijloacele proprii de evacuare.

Din cauza distanței, comunicarea directă cu echipajul s-a desfășurat cu dificultate, iar informațiile au fost transmise prin intermediul unei alte nave aflate în apropiere.

Toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați

MRCC Constanța a coordonat operațiunea și a trimis în zonă navele de căutare și salvare SAR Apollo și SAR Artemis, aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, precum și alte mijloace de intervenție.

Cei 17 membri ai echipajului, care se refugiaseră în plutele de salvare, au fost recuperați de nava SAR Apollo. Trei persoane rănite au fost transportate în Portul Sulina, unde au fost preluate de echipajele medicale. Ceilalți membri ai echipajului au fost, de asemenea, aduși în siguranță la țărm.

Un remorcher trimis la locul incidentului supraveghează nava pentru a împiedica intrarea acesteia în derivă și apariția altor pericole pentru navigație. Autoritățile au emis și un aviz prin care le solicită tuturor navelor să păstreze o distanță de cel puțin trei mile marine față de zona incendiului.

Nicușor Dan: Incidentul este cel mai probabil legat de războiul declanșat de Rusia

Președintele Nicușor Dan a anunțat că "instituțiile statului român sunt în alertă și vor investiga împrejurările în care a fost lovită nava".

"Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei", a transmis Nicușor Dan pe platforma X.

În cursul nopții trecute, nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc.

⁰La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 21, 2026

Gas Lisbon plecase din portul Alexandria, Egipt, și transporta gaz petrolier lichefiat către portul Reni, aflat pe Dunăre, în regiunea Odesa din Ucraina. Cauza exactă a incidentului nu a fost stabilită deocamdată.