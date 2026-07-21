O femeie refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52.000.000 €, ca să salveze un stejar de 500 de ani

Jean Harris refuză să-și vândă bucata de grădină unde se află stejarul bătrân de 500 de ani FOTO: Profimedia Images

Un stejar în vârstă de peste 500 de ani riscă să fie doborât pentru a face loc unui nou drum ocolitor în comitatul britanic Herefordshire. Proprietara terenului pe care se află arborele, Jean Harris, o văduvă în vârstă de 79 de ani, spune că nu va ceda niciun metru din grădina ei, în timp ce autoritățile iau în calcul exproprierea.

Fosta secretară de școală și profesoară de pian susține că proiectul amenință stejarul vechi de aproximativ 500 de ani, dar și un habitat valoros pentru numeroase specii de animale sălbatice, potrivit Manchester Evening News.

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În grădina ei și în împrejurimi trăiesc lilieci, bufnițe și alte specii protejate, iar distrugerea zonei ar avea, în opinia sa, consecințe ireversibile.

„Este un copac într-o stare perfectă. De ce ai vrea să distrugi așa ceva? Se vede de pe șosea și este un adevărat reper pentru comunitatea noastră”, spune Jean Harris.

Arborele se află în localitatea Allensmore, iar terenul este traversat de traseul propus pentru noul drum Southern Link Road, un proiect estimat la 45 de milioane de lire sterline (52 de milioane de euro). Acesta ar urma să devieze traficul de pe șoseaua A49 în jurul orașului Hereford, în încercarea de a reduce aglomerația din centrul localității.

Deși proiectul a primit aprobarea inițială încă din 2015, proprietara susține că între timp legislația privind protecția mediului a devenit mai strictă și consideră că noul drum nu reprezintă o soluție reală pentru problemele de trafic.

Pe lângă impactul asupra naturii, femeia se teme că liniștea locuinței sale va dispărea definitiv. Ea locuiește din 2003 într-un bungalow cu trei dormitoare și spune că traficul greu va transforma zona într-un loc imposibil de suportat.

„Tot ce voi auzi, zi și noapte, va fi zgomotul mașinilor. Camioanele vor produce un zgomot infernal, iar vibrațiile vor fi îngrozitoare. Drumul va trece practic chiar lângă casă”, afirmă aceasta.

Jean Harris este convinsă că valoarea proprietății sale, estimată la aproximativ 575.000 de lire sterline, va scădea dramatic, până în punctul în care locuința va deveni imposibil de vândut.

„Am cumpărat această casă acum 23 de ani. Era casa visurilor noastre și întreaga familie o iubește. Nu intenționez să o vând, dar, în orice caz, cine și-ar dori o casă aflată chiar lângă un drum ocolitor intens circulat?”, spune ea.

După moartea recentă a soțului său, Michael, lupta pentru păstrarea proprietății a căpătat și o puternică încărcătură emoțională.

Autoritățile locale estimează că au nevoie de aproximativ 372 de metri pătrați din grădina femeii, teren evaluat la peste 58.000 de lire sterline. Jean Harris spune însă că a refuzat categoric orice discuție privind vânzarea și nu a intrat în negocieri cu Consiliul Herefordshire.

Reprezentanții administrației locale afirmă că majoritatea proprietarilor afectați au acceptat deja condițiile de vânzare sau sunt aproape de un acord. În cazurile în care negocierile eșuează, autoritățile au început procedurile de expropriere.

„Acesta este un pas obișnuit în implementarea proiectelor majore de infrastructură și garantează că terenurile necesare pot fi obținute atunci când nu se ajunge la acorduri voluntare”, a transmis un purtător de cuvânt al Consiliului Herefordshire.