Bolojan s-a răzgândit. PNL propune păstrarea TVA de 9% la imobiliare până la 1 septembrie. PSD ceruse până în octombrie

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a propus, în ședința Biroului permanent, prelungirea termenului de aplicare a cotei reduse de TVA, cel mai probabil până la 31 august. Foto: Agerpres

Liberalii vor accepta prelungirea până la 1 septembrie a cotei reduse de TVA de 9% pentru achiziția de locuințe, deși Ilie Bolojan s-a opus inițial măsurii solicitate de contestatarii săi din PNL, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

Totodată, PSD a cerut prelungirea TVA-ului de 9% la locuințe până în luna octombrie.

În sesiunea extraordinară a Senatului de săptămâna viitoare, pe lângă proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR, va fi inclus și un proiect de lege privind situația creată la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care afectează aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințe.

Anunțul lui Mircea Abrudean

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a propus, în ședința Biroului permanent, prelungirea termenului de aplicare a cotei reduse de TVA, cel mai probabil până la 31 august. Măsura ar urma să îi vizeze pe cei care au semnat contracte și și-au făcut planuri în baza legislației în vigoare, astfel încât aceștia să nu suporte consecințele întârzierilor administrative.

"Pe agenda sesiunii extraordinare vor figura și două proiecte de lege referitoare la situația creată la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care afectează aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințe. Am propus ca toate forțele politice să se alinieze în jurul unei singure soluții, astfel încât să fie adoptată cea mai bună variantă.

Soluția este prelungirea cu un termen rezonabil, cel mai probabil până la 31 august, astfel încât oamenii care au semnat contracte și și-au făcut planuri în baza legislației în vigoare să nu suporte consecințele unui blocaj administrativ care nu le este imputabil.

Există soluții pentru fiecare dintre aceste proiecte, iar Parlamentul are toate instrumentele necesare pentru a le adopta. Acum este nevoie de voință politică și responsabilitate", a scris Mircea Abrudean pe Facebook.

În prezent, pe această temă există două proiecte de lege. Sorin Grindeanu a anunțat marți că PSD a depus un proiect de lege care prevede prelungirea perioadei în care se aplică TVA de 9% pentru locuințe până la data de 1 octombrie, în condițiile în care acesta ar trebui să crească la 21% de la 1 august.

În propunerea legislativă a PSD se precizează că: "persoana fizică în mod individual sau în comun cu altă parsoană fizică/alte persoane fizice, poate achiziționa în perioada 1 august 2025 - 1 octombrie 2026 inclusiv o singură locuință cu cota redusă de TVA de 9%". Un al doilea proiect legislativ în acest sens este depus de parlamentarii AUR.

Ilie Bolojan se opune prelungirii TVA-ului de 9% la locuințe

În ședința conducerii PNL, prim-vicepreședintele Nicoleta Pauliuc a cerut adoptarea unui amendament prin care să fie prelungit termenul pentru tranzacțiile imobiliare cu TVA 9% cât timp Agenția de Cadastru este blocată.

Ilie Bolojan a declarat însă că nu intenționează să prelungească termenul pentru tranzacțiile imobiliare cu TVA de 9%, deși activitatea Agenției de Cadastru este blocată de o săptămână, în urma unui atac cibernetic. El a avertizat că orice modificare de natură fiscală ar încălca angajamentele asumate de România în fața Comisiei Europene și ar fi în contradicție cu unul dintre jaloanele din PNRR.

Ulterior, senatoarera PNL Nicoleta Pauliuc i-a răspuns lui Ilie Bolojan. Ea a precizat că propunerea ei nu introduce o nouă facilitate fiscală și nu se adresează unor cumpărători noi, ci doar celor care aveau deja antecontracte semnate și care riscă să piardă cota redusă de TVA pentru că sistemul informatic al Agenției de Cadastru este blocat în urma unui atac cibernetic.

Senatoarea susține că Ilie Bolojan ar fi înțeles greșit propunerea pe care ea a făcut-o în ședința conducerii PNL. Aceasta vizează prelungirea termenului de aplicare a TVA de 9% până la 31 octombrie 2026, doar pentru persoanele care au încheiat antecontracte înainte de 1 august 2025 și nu pot finaliza tranzacția din cauza blocajului de la ANCPI.