CJ Ilfov a pus la dispoziţia procurorilor europeni documente într-un dosar privind achiziţii PNRR la spitalul judeţean

1 minut de citit Publicat la 10:20 22 Iul 2026 Modificat la 10:20 22 Iul 2026

sursa foto: Agerpres

Consiliul Județean Ilfov anunță că a predat Parchetului European toate documentele cerute într-un dosar care vizează achizițiile publice dintr-un proiect finanțat prin PNRR, destinat prevenirii infecțiilor la spitalul județean, notează Agerpres.

Instituția a transmis marți, pe Facebook, că dacă ancheta va arăta că unii funcționari și-au încălcat atribuțiile în derularea achiziției, aceștia vor răspunde în fața legii.

„Respectarea legii şi transparenţa în folosirea fondurilor europene sunt condiţii de bază ale activităţii noastre. Ne arătăm toată deschiderea şi disponibilitatea pentru a sprijini în continuare activitatea Parchetului European în acest caz”, au precizat reprezentanții CJ Ilfov.

Ce anchetează procurorii europeni

Tot marți, EPPO București a descins la un spital și la sediul unui consiliu județean din regiunea Muntenia, într-o anchetă care vizează suspiciuni de fraudă la achiziții de echipamente medicale, se arată într-un comunicat al instituției.

Este vorba despre un proiect de achiziție de echipamente și materiale medicale menite să reducă riscul infecțiilor nosocomiale, finanțat cu 4 milioane de euro prin Mecanismul UE de Redresare și Reziliență.

Au fost făcute, în total, șapte percheziții – la firme, la autorități publice și la domiciliile suspecților – pentru strângerea de probe fizice și electronice.

Ancheta pornește de la suspiciunea că bugetul proiectului ar fi fost umflat artificial, prin manipularea valorii estimate a echipamentelor. Astfel, anchetatorii au constatat că un număr important de oferte – aproape 70 – conțineau prețuri nereale, menite să justifice costurile proiectului.

Cazul a ajuns inițial la EPPO prin sesizarea Direcției Naționale Anticorupție. Ulterior, OLAF a înaintat un raport de notificare privind suspiciunea de fraudă și a pus la dispoziție o analiză operațională în sprijinul anchetei.

La percheziții și investigații au participat Structura de Sprijin EPPO din România, Poliția Română – Direcția de Operațiuni Speciale, precum și Serviciile de Investigare a Criminalității Economice din Cluj și București.