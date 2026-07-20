Grecii, furioși pe „Odiseea”, chiar dacă filmul poate deveni cel mai mare succes de box office al anului. „Nolan a mers prea departe”

Regizorul Cristopher Nolan (centru), alături de distribuția „Odiseea”, la premiera filmului din New York. Foto: Getty Images

Lansarea filmului „Odiseea”, în regia lui Cristopher Nolan, provoacă, în continuare, controverse în Grecia, o țară în care elevii studiază încă din clasa a șaptea opera lui Homer referitoare la aventurile eroului Ulise/Odiseu. Grecii sunt nemulțumiți de adaptarea cinematografică, faptul că în film nu joacă niciun actor grec și - mai presus de toate - de ce chipul Elenei, a cărei frumusețe a provocat războiul troian, aparține actriței de Lupita Nyong'o, informează Politico.

Filmul, cu Matt Damon în rolul prinicipal, urmează firul narativ al lui Homer: întoarcerea regelui Ulise acasă, după războiul troian, presărată de aventuri cu zei și monștri, pentru a descoperi că palatul său este invadat de pețitori la tron. Odiseea lui Nolan a fost parțial turnată în Grecia, în unele din cele mai semnificative situri istorice din zona Peloponeziei: palatul regelui Nestor din Pylos, Plaja Voidkilia, Castelul Methoni și fortăreața Acrocorinth.

Matt Damon, Cristopher Nolan, producătoarea Emma Thomas și Anne Hathaway, la premiera filmului „Odiseea”. Foto: Getty Images

Producția a primit aproximativ 6,5 milioane de euro sub formă de subvenții de la statul grec (bugetul total al filmului fiind de 250 de milioane de euro). Pe baza unui program de subvenții introdus în 2017, guvernul de la Atena oferă rambursări pentru o parte din cheltuielile pentru producție, în cazul filmelor produse și filmate în Grecia.

Apoi, a venit anunțul alegerii actriței americane cu origini mexicane și kenyene, Lupita Nyong’o , de a o juca pe prințela Elena.

Miliardarul Elon Musk l-a calificat drept „vierme” pe Nolan pentru alegerea făcută, „doar pentru a bifa regulile woke necesare câștigării unui Oscar”.

Subiectul e amplu dezbătut în emisiunile și mass media din Grecia. Cei care îl susțin pe Nolan argumentează că operele grecești fac parte din civilizația occidentală și aparțin, prin urmare, tutoror, iar libertățile creative sunt, astfel, permise, mai ales când vine vorba de mituri.

Criticii lui Nolan susțin că Homer a descris-o pe Elen ca având un păr frumos (kallikomos), o față frumoasă (kallipareios), fără alte caracterizări clare. Singura descriere precisă se referă la mâinile Elenei - „brațe albe” (leukolenos).

Partidul grec ultra-ortodox, de opoziție, Niki, a criticat decizia de a acorda subvenții filmului „Odiseea”, susținând că, în acest fel, plătitorii de taxe greci au fost puși să finanțeze „ideologia de tip woke”.

Regizorul grec Yannis Smaragdis a fost, de asemenea, foarte critic: „Dacă a făcut-o pentru Oscaruri, este josnic”. Extrema dreaptă greacă și-a exprimat indignarea față de faptul că Ministerul Culturii a finanțat un astfel de proiect. Ca răspuns la controversă, ministerul a reamintit publicului că „arta nu poate fi cenzurată”.

Ministrul Sănătății din Grecia, Adonis Georgiadis, a spus că, deși nu se opune deciziei guvernului de a finanța filmul, îi este, totuși, foarte greu să înțeleagă deciziile luat de către regizorul Nolan.

„Nolan a mers prea departe. Nu știu dacă o face doar ca să câștige un Oscar”, a spus oficialul grec.

Cristopher Nolan: Criticile la adresa Odiseii „fac parte din joc”

Într-un interviu acordat publicației The Telegraph, Nolan a spus că reacțiile critice "fac parte din joc", adăugând că "aceste discuții care apar înainte ca oamenii să vadă filmul sunt întotdeauna irelevante, pentru că nimeni dintre cei care le poartă nu știe încă ce este, de fapt, filmul".

Christopher Nolan a declarat pentru Associated Press (AP) că și-a dorit ca pelicula să fie accesibilă și ușor de relaționat pentru public și "să nu privească înapoi spre versiunile hollywoodiene anterioare despre modul în care ar trebui abordată lumea antică".

"Tu vrei să pui sub semnul întrebării presupunerile oamenilor despre cum ar trebui reprezentate anumite lucruri în filme și pe ce se bazează aceste presupuneri", a spus el despre abordarea sa generală asupra peliculei.

„Odiseea” ar putea deveni cel mai mare succes de box office al anului

„Odiseea" lui Christopher Nolan, film care a fost lansat în SUA şi la nivel global în acest weekend, este pe cale să devină cel mai mare succes de box-office din cariera regizorului. Acesta are motive de sărbătoare după ce adaptarea sa epică a celebrei opere a poetului grec antic Homer a doborât recorduri atât pe plan intern, cât și pe plan internațional, încă din primele zile, notează The Independent.

În SUA, filmul Odiseea a încasat 51 de milioane de dolari doar vineri, în ziua lansării, și se estimează că va genera aproximativ 120 de milioane de dolari în weekendul de lansare și ar putea deveni, astfel, cel mai de succes film al anului.

La nivel mondial, se preconizează că "Odiseea" va depăși recordul stabilit în 2012 de "The Dark Knight Rises", oferindu-i lui Nolan cea mai bună lansare internațională din carieră. Deadline estimează încasări globale de 257,8 milioane de dolari, cifră care ar depăși cele 249 de milioane de dolari obținute de continuarea seriei "Batman" regizată de Nolan.

În film, Matt Damon joacă rolul eroului Odiseu, Anne Hathaway pe cel al soției sale, Penelopa, iar Tom Holland pe cel al fiului lor, Telemah. Distribuția îi mai include pe Zendaya (Atena), Charlize Theron (Calipso), Jon Bernthal (Menelau) și Benny Safdie (Agamemnon).