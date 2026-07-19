"Odiseea" lui Christopher Nolan, pe cale să atingă recorduri de încasări în weekend-ul lansării. În SUA a strâns doar vineri 51 mil. $

"Odiseea" lui Christopher Nolan, pe cale să atingă recorduri de încasări în weekend-ul lansării. Sursa foto: Profimedia Images

"Odiseea" lui Christopher Nolan, film care a fost lansat în SUA şi la nivel global în acest weekend, este pe cale să devină cel mai mare succes de box-office din cariera regizorului. Acesta are motive de sărbătoare după ce adaptarea sa epică a celebrei opere a poetului grec antic Homer a doborât recorduri atât pe plan intern, cât și pe plan internațional, încă din primele zile, notează The Independent.

În Statele Unite, filmul a încasat 51 de milioane de dolari doar vineri și se estimează că va genera aproximativ 120 de milioane de dolari în weekendul de lansare. Acest lucru ar face ca drama istorică avându-l în rolul principal pe Matt Damon să devină cel mai de succes film al anului, fiind depășit în clasamentul general doar de succesele animate Toy Story 5 (159 de milioane de dolari) și The Super Mario Galaxy Movie (131 de milioane de dolari).

Ar putea fi un record mondial de box-office

La nivel mondial, se preconizează că "Odiseea" va depăși recordul stabilit în 2012 de "The Dark Knight Rises", oferindu-i lui Nolan cea mai bună lansare internațională din carieră. Deadline estimează încasări globale de 257,8 milioane de dolari, cifră care ar depăși cele 249 de milioane de dolari obținute de continuarea seriei "Batman" regizată de Nolan.

Și în acest caz, filmul s-ar situa pe locul al treilea în clasamentul general al încasărilor din acest an, în urma producțiilor "Toy Story 5" (312 milioane de dolari la nivel mondial) și "Super Mario Galaxy Movie" (372,5 milioane de dolari la nivel mondial).

Filmul „Odiseea”, care a fost realizat cu un buget de 250 de milioane de dolari, i-a oferit, de asemenea, lui Matt Damon cel mai mare weekend de deschidere din cariera.

În ianuarie, fondatorul Tesla, Elon Musk, a declarat că Nolan „și-a pierdut integritatea” distribuind-o pe Lupita Nyong’o în rolul lui Helen, ca răspuns la un utilizator de pe X care susținea că „fața care a lansat o mie de nave” era „cu tenul deschis, blondă”.

În "Odiseea", Damon joacă rolul eroului Odiseu, Anne Hathaway pe cel al soției sale, Penelopa, iar Tom Holland pe cel al fiului lor, Telemah. Distribuția îi mai include pe Zendaya (Atena), Charlize Theron (Calipso), Jon Bernthal (Menelau) și Benny Safdie (Agamemnon), filmul urmărindu-l pe Odiseu în călătoria sa periculoasă spre casă, după Războiul Troian care a durat zece ani.