Amazon Prime lansează o nouă serie despre Melania Trump, în ciuda pierderilor uriașe de la primul documentar

2 minute de citit Publicat la 23:45 06 Aug 2026 Modificat la 23:45 06 Aug 2026

Melania Trump. sursa foto: Getty

După ce documentarul „Melania” s-a dovedit un dezastru și de critică, și de box office la începutul acestui an, Prima Doamnă a Statelor Unite revine pe ecrane: Amazon Prime pregătește o nouă serie documentară despre ea, care va apărea în această toamnă. Producția o va urmări pe Melania Trump la începutul celui de-al doilea mandat al soțului ei și promite să dezvăluie o latură a ei „nevăzută până acum” – deși prima colaborare cu Amazon a adus pierderi uriașe companiei lui Jeff Bezos și a stârnit chiar întrebări în Congresul american, scrie Euronews.

Anunțul a fost făcut de consilierul ei principal, Marc Beckman, la postul Real America's Voice.

„Lansăm o serie documentară, care e o experiență cu totul diferită, complet nouă, exclusiv pe Amazon Prime”, a spus Beckman. „Va veni în această toamnă. E confirmată și sper ca toată lumea să se uite, pentru că va arăta o latură a Primei Doamne care nu a mai fost văzută până acum”.

Seria o va urmări pe Melania Trump la începutul celui de-al doilea mandat al soțului ei, oferind, teoretic, o privire în viața ei privată și în activitatea sa caritabilă.

Controversatul documentar „Melania”, produs de Amazon MGM Studios, care relata cele 20 de zile dinaintea celei de-a doua învestiri a lui Donald Trump, a reprezentat o pierdere financiară considerabilă pentru Amazon.

Potrivit The New York Times, Amazon a plătit companiei de producție a Melaniei Trump 40 de milioane de dolari pentru drepturile asupra filmului „Melania” și a cheltuit alte 35 de milioane de dolari pentru promovarea lui.

Se pare că 28 de milioane de dolari au mers direct către Prima Doamnă, iar un raport de declarare a averii, publicat în iunie de Oficiul american pentru Etică Guvernamentală, a arătat că Melania le-a adus soților Trump 10,71 milioane de dolari din acordul de licențiere a filmului.

Filmul a fost și primul realizat după ani buni de regizorul Brett Ratner, după ce mai multe femei, printre care actrița Olivia Munn, l-au acuzat de comportament sexual necorespunzător.

Pelicula și-a încheiat rularea în cinematografe cu încasări de 16,6 milioane de dolari la nivel mondial, față de un buget total de 75 de milioane.

Filmul a fost făcut praf de critici și a atras atenția legiuitorilor americani, mulți dintre ei punând public sub semnul întrebării faptul dacă documentarul nu cumva a încălcat legile federale anti-mită.

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a apărat investiția, numind-o o „decizie de business bună”, și a insistat că relațiile companiei sale cu Trump au fost lipsite de orice tentă politică.

Deocamdată nu a fost anunțată nicio dată de lansare pentru noua serie „Melania”, iar Prima Doamnă nu a făcut niciun comentariu public.