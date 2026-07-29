Glen Hansard, câștigător al unui Oscar şi cunoscut pentru rolul din filmul "Once", a murit la 56 de ani într-un accident de motocicletă

Glen Hansard, în timpul unui concert susţinut pe 25 septembrie 2021, în California. Sursa foto: Hepta

Muzicianul și actorul irlandez Glen Hansard, câștigător al premiului Oscar pentru piesa "Falling Slowly" din filmul "Once", a murit la vârsta de 56 de ani, în urma unui accident de motocicletă. Tragedia a avut loc miercuri dimineaţa, la periferia orașului Dublin, relatează The Independent. Autoritățile îi îndeamnă pe eventualii martori să se prezinte la poliție sau să ofere informații care pot ajuta ancheta.

Născut pe 21 aprilie 1970 în Ballymun, o suburbie din Dublin, Glen Hansard și-a început cariera cântând pe stradă în oraşul natal. Ulterior, a format trupa The Frames şi a devenit cunoscut la nivel internaţional datorită rolului principal din drama muzicală "Once", realizată în regia lui John Carney şi lansată în 2007.

Potrivit sursei citate, poliția irlandeză a anunțat că un bărbat în vârstă de peste 50 de ani a murit în primele ore ale dimineții de miercuri, 29 iulie, în urma unui accident de motocicletă în care a fost implicat un singur vehicul, produs în vestul orașului Dublin. Serviciile de urgență au fost alertate cu puțin înainte de ora 04:30, iar bărbatul a fost declarat decedat la scurt timp după ce a primit îngrijiri medicale la fața locului. Poliția face apel la eventualii martori să ofere informații.

Într-un comunicat transmis jurnaliştilor de la The Independent, reprezentanţii companiei de management a lui Glen Hansard, ATC anunțat decesul artistului.

"Cu inimile frânte, anunțăm trecerea în neființă a lui Glen Hansard, în primele ore ale dimineții. Suntem încă în stare de șoc, așa că îi rugăm pe toți să respecte intimitatea familiei, colegilor și prietenilor lui Glen în aceste momente dificile", s-a transmis în comunicat.

Cântăreţul irlandez Glen Hansard a câștigat premiul Oscar pentru Cel mai bun cântec original cu piesa "Falling Slowly", pe care a compus-o și interpretat-o în filmul "Once", alături de colega sa de distribuție și fosta sa parteneră, artista Markéta Irglová.

Cei doi au interpretat rolurile unor muzicieni din Dublin care încearcă să își construiască o carieră și între care se înfiripă o poveste de dragoste. Filmul în regia lui John Carney a fost adaptat cu succes într-un musical de teatru în 2011.

Glen Hansard a fost și solistul trupei The Frames, care a lansat șase albume de studio. Printre acestea se numără "Burn the Maps", apărut în 2004, care a ajuns pe primul loc în clasamentul muzical din Irlanda.