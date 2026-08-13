Filmul lui Cristian Mungiu, „Fjord”, se califică în cursa pentru Oscar după ce s-a schimbat o regulă

Cristian Mungiu. Foto: Agerpres

„Fjord”, filmul regizat de Cristian Mungiu și premiat anul acesta cu Palme d’Or la Cannes, îndeplinește condițiile pentru a concura la categoria „Cel mai bun film internațional” la Oscaruri fără să mai fie obligatoriu ca România sau o altă țară să îl înscrie oficial, scrie Variaty.

Neon, compania care va distribui filmul în cinematografe, a confirmat pentru Variety că „Fjord” respectă criteriile Academiei Americane de Film pentru această categorie. În film se vorbește în engleză, română, norvegiană și suedeză, iar mai mult de jumătate din dialog este într-o altă limbă decât engleza, condiție obligatorie pentru eligibilitate. Replicile în alte limbi sunt însoțite de subtitrări în engleză.

După premiera de la Cannes au existat întrebări și speculații legate de cantitatea de dialog în limba engleză și dacă aceasta ar putea împiedica filmul să concureze la categoria internațională. Confirmarea distribuitorului înlătură acum aceste semne de întrebare.

Mungiu merge la Oscar pentru că a câștigat Cannes

Posibilitatea ca „Fjord” să intre în cursă fără să fie ales de o țară vine după o schimbare importantă de regulament anunțată anul acesta de Academia Americană.

Până acum, filmele trebuiau selectate de comitetele naționale ale fiecărei țări pentru a putea concura la Oscarul pentru film internațional. Noile reguli permit însă unui film într-o altă limbă decât engleza să devină eligibil direct dacă obține unul dintre marile premii la șase festivaluri recunoscute de Academie.

Este vorba despre Ursul de Aur la Berlin, premiul pentru cel mai bun film la Busan, Palme d’Or la Cannes, World Cinema Grand Jury Prize la Sundance, Platform Award la Toronto sau Leul de Aur la Veneția.

Cum „Fjord” a câștigat Palme d’Or la Cannes, filmul îndeplinește automat această condiție și nu mai depinde exclusiv de decizia unei comisii naționale.

România sau Norvegia îl pot însă desemna în continuare drept propunerea oficială pentru Oscar, caz în care filmul ar trebui să respecte și celelalte condiții necesare unei astfel de înscrieri.

„Fjord” îi are în rolurile principale pe Sebastian Stan și Renate Reinsve. Cei doi interpretează un cuplu româno-norvegian conservator care se mută în localitatea izolată din Norvegia în care a crescut femeia, o comunitate cu valori mult mai progresiste. Viața lor începe să se destrame după ce autoritățile locale îi iau în vizor în legătură cu modul în care își cresc copiii.

Povestea este inspirată de cazul real al familiei Bodnariu, ai cărei copii au fost luați de autoritățile norvegiene pentru protecția copilului, un caz care a provocat controverse inclusiv în România.

Guy Lodge, criticul principal de film al Variety, a descris producția drept „o nouă dramă superbă despre ordinea sistemului și haosul individual”, remarcând și contrastul dintre peisajele spectaculoase ale Norvegiei și tensiunile dintre personaje.

Filmul ar putea deveni unul dintre cele mai importante succese internaționale ale lui Cristian Mungiu.

Regizorul român a mai câștigat Palme d’Or pentru „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, iar la Cannes a fost premiat pentru regie și scenariu pentru „După dealuri” și „Bacalaureat”.

„Fjord” ar putea intra și în cursa pentru alte premii Oscar

Neon mizează și pe o prezență a filmului în alte categorii importante în sezonul premiilor. „Fjord” a început să fie considerat un posibil candidat la Oscar încă de la premiera din luna mai, la Cannes.

Sebastian Stan a mai fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun actor, pentru rolul lui Donald Trump din filmul „The Apprentice”, iar Renate Reinsve vine după prima sa nominalizare la categoria cea mai bună actriță, pentru drama norvegiană „Sentimental Value”.

Noua regulă introdusă de Academie a fost descrisă de Variety drept „regula Anatomy of a Fall”, după cazul filmului regizat de Justine Triet.

„Anatomy of a Fall” a câștigat Palme d’Or în 2023, dar Franța a ales să trimită la Oscar un alt film, „The Taste of Things”, care nu a obținut în cele din urmă nicio nominalizare la categoria internațională.

„Anatomy of a Fall” a ajuns totuși la Oscar prin celelalte categorii, a primit cinci nominalizări, inclusiv pentru cel mai bun film, și a câștigat premiul pentru cel mai bun scenariu original.

Schimbarea de regulament îi ajută și pe cineaștii care provin din țări unde selecția națională poate fi influențată de contextul politic.

Câștigătorul Palme d’Or de anul trecut, Jafar Panahi, cu „It Was Just an Accident”, nu ar fi avut practic șanse să fie propus de Iran, din cauza conflictului de lungă durată dintre regizor și autoritățile de la Teheran. Filmul a ajuns în cursă prin intermediul Franței. O situație asemănătoare s-a produs anterior în cazul lui Mohammad Rasoulof și al filmului „The Seed of the Sacred Fig”, sprijinit de Germania.

Și alte două filme din 2026 ar putea beneficia de noua regulă: „Yellow Letters”, regizat de İlker Çatak și câștigător al Ursului de Aur la Berlin, precum și „Shame and Money”, drama în limba albaneză a regizorului kosovar Visar Morina, premiată la Sundance.

Pentru „Fjord”, câștigarea Palme d’Or garantează cel puțin faptul că filmul poate intra în cursa pentru categoria „Cel mai bun film internațional”. Dacă va ajunge și pe lista finală a nominalizărilor se va decide însă abia în lunile următoare.

„Fjord” urmează să intre în cinematografe pe 9 octombrie.