Brad Pitt a povestit despre cea mai întunecată perioadă din viaţa lui, care l-a determinat să renunţe la abstinenţa de alcool

Brad Pitt a povestit că, după şapte ani de abstinenţă de la alcool, a recidivat, însă "într-un mod mai moderat". Sursa foto: Getty Images

Brad Pitt a vorbit deschis, într-un interviu acordat revistei Esquire, despre cea mai întunecată perioadă din viaţa sa, când anumite "probleme familiale" l-au determinat să aibă pentru prima dată gânduri suicidare şi să renunţe la abstinenţă, relatează marţi agenţia de presă EFE, preluată de Agerpres.

Celebra revistă americană, destinată în principal publicului masculin, a publicat luni un amplu interviu cu actorul american, în care acesta a mărturisit că a trecut prin momente foarte grele. "Pur şi simplu mă gândeam... nu puteam... nu vedeam nicio ieşire. Durerea era atât de copleşitoare încât... N-aveam de gând să trec la fapte, dar simţeam... simţeam oţelul rece al glonţului în capul meu şi era ca o uşurare", a explicat actorul în vârstă de 62 de ani.

În interviul realizat în luna iunie, la reşedinţa sa luxoasă din Los Angeles achiziţionată în octombrie anul trecut, actorul recompensat cu două premii Oscar a reflectat asupra celor mai grele momente din viaţa sa. "Mi-am spus: 'A, bine, acum înţeleg... înţeleg sinuciderea, în sensul că este pur şi simplu o uşurare'. Este vorba doar de a căuta alinare în faţa suferinţei. Dar cred, de asemenea, că avem un instinct de supravieţuire incredibil. Şi, în cazul meu, el s-a declanşat imediat", a spus acesta.

Cauza, potrivit actorului, au fost "chestiunile de familie", care nu sunt "o treabă uşoară". El nu a vrut să ofere, însă, mai multe detalii, potrivit revistei. De asemenea, Brad Pitt a povestit că, după şapte ani de abstinenţă de la alcool, a recidivat, însă "într-un mod mai moderat". "Am fost abstinent timp de şapte ani. Apoi am recidivat. (...) Într-un mod mai moderat. Am devenit prea încrezător de câteva ori, dar am realizat: 'Da, nu-mi face bine. Nu în cantităţi mari'", a mărturisit actorul.

Pitt, născut în Oklahoma, a vorbit şi despre faptul că i-ar plăcea să se întoarcă înapoi în timp cu un deceniu. "Doamne, de-aş putea să mă întorc la 50 de ani... Aş face mai multe lucruri. La 50 de ani e... Uite ce e, orice ai în minte, du-te şi fă-o. Du-te şi fă-o chiar acum", a spus el.

Interviul apare pe coperta ediţiei din septembrie a revistei. Brad Pitt şi fosta sa soţie, actriţa Angelina Jolie, au divorţat oficial la sfârşitul anului 2024. Cei doi au împreună şase copii, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh şi gemenii Knox şi Vivienne. După ce în trecut Shiloh a solicitat oficial să renunţe la numele Pitt, luna trecută Zahara şi Maddox, au depus la rândul lor în instanţă cereri similare.