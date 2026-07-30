George și Amal Clooney și-au părăsit castelul din Franța, din cauza incendiilor: "Nu știm dacă va rezista focului"

George Clooney și soția sa Amal s-au mutat într-un castel din Provence, în Franţa. Sursa colaj: Getty Images/ captura instagram/ localwineevents

George și Amal Clooney și-au părăsit castelul din sudul Franței, în timp ce incendiile de vegetație continuă să se extindă în mai multe zone din sudul Europei. Cei doi au declarat că "nu au nicio idee" dacă proprietatea lor va supraviețui flăcărilor, scrie The Independent.

Cei doi au anunțat că și-au părăsit casa din Brignoles, localitate aflată în regiunea Provence-Alpi-Coasta de Azur.

"În acest moment, nu știm dacă frumoasa noastră casă va trece cu bine prin aceste clipe cumplite", au scris cei doi, potrivit revistei People, care a relatat prima informația. "În timp ce evacuăm Brignoles, vrem să subliniem două lucruri. În primul rând, sperăm că dumneavoastră și locuitorii orașului nostru sunteți în siguranță. În al doilea rând, Amal și cu mine ne angajăm ca, indiferent ce se va întâmpla cu localitatea noastră, să rămânem parte a acestei comunități și să contribuim la reconstruirea ei. Iubim Brignoles și prietenii care locuiesc aici", au transmis soții Clooney.

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George Clooney, în vârstă de 64 de ani, și Amal Clooney, de 48 de ani, locuiesc în oraș împreună cu gemenii lor de nouă ani, Alexander și Ella.

Cei doi au cumpărat proprietatea în 2021 pentru aproximativ 8,3 milioane de dolari. Domeniul, întins pe circa 172 de hectare, cuprinde un conac din secolul al XVIII-lea, o piscină, un teren de tenis, grădini vaste și un lac ornamental.

Familia și-a stabilit reședința principală în zona rurală a Franței după ce s-a mutat acolo din Statele Unite anul trecut. Membrii familiei au primit cetățenia franceză în 2025.

Un val de căldură prelungit, combinat cu vegetația extrem de uscată, umiditatea redusă și vântul puternic, a alimentat incendiile din sudul Europei.

În Franța, aproximativ 224.000 de persoane au fost evacuate din regiunea Gironde, în sud-vestul țării. Alte aproximativ 3.000 de persoane au fost obligate să-și părăsească locuințele în regiunea Provence-Alpi-Coasta de Azur, unde trăiește familia Clooney, potrivit CNN.

Cel mai mare incendiu, care arde în apropiere de Bordeaux, a distrus peste 42.000 de hectare, o suprafață de aproximativ patru ori mai mare decât Parisul. Autoritățile au avertizat că temperaturile ridicate și schimbarea direcției vântului mențin riscul reaprinderii focului, chiar dacă unele sectoare ale incendiului au fost aduse parțial sub control.

În alte zone din sudul Europei, Spania continuă să lupte cu incendii în Madrid și în provinciile Ávila, Castellón și Zamora.

Unele ordine de evacuare au fost ridicate după îmbunătățirea situației, însă noi focare au izbucnit în Zamora, iar aproximativ 10.000 de persoane sunt în continuare evacuate în Castellón.

Grecia se numără printre țările cel mai grav afectate. Trei pompieri au murit în timp ce luptau cu incendii separate izbucnite în Creta, în Grecia continentală și în Peloponez.

Vântul puternic a determinat noi evacuări ale locuitorilor și turiștilor, iar autoritățile avertizează că valul de căldură prelungit va menține riscul de incendii la un nivel periculos.

George Clooney a vorbit anterior despre decizia de a părăsi Los Angeles pentru o viață mai liniștită în Franța și despre motivele pentru care consideră că această alegere este mai bună pentru copiii săi. El a declarat pentru revista Esquire că era "îngrijorat de ideea de a ne crește copiii în Los Angeles, în cultura Hollywoodului".

"Am simțit că nu vor avea niciodată șansa unei vieți normale. În Franța, oamenilor nu prea le pasă de celebritate. Nu vreau ca ei să meargă pe stradă îngrijorați de paparazzi. Nu vreau să fie comparați cu copiii altor persoane celebre", a spus actorul.