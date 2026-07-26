Cerceii purtați de Zendaya reaprind dezbaterea despre cine are drept de proprietate asupra artefactelor rare

Zendaya a purtat, la premiera filmului "Odiseea" din Londra, cercei din aur iranian vechi de 3.000 de ani. Sursa colaj foto: Getty Images

Cerceii purtați de actriţa Zendaya la premiera filmului "Odiseea", din aur iranian vechi de 3.000 de ani, au readus în prim-plan controversa privind comerțul cu artefacte arheologice rare, transmite The Guardian. O cercetătoare avertizează că autenticitatea și deținerea legală a unor artefacte nu înlătură dilemele etice, mai ales în condițiile în care cerceii purtați de Zendaya ar putea proveni dintr-un mormânt antic.

Filmul "Odiseea", realizat de Christopher Nolan, a cucerit cinematografele, însă, dacă adaptarea epopeii lui Homer a stârnit dezbateri în rândul specialiștilor în literatura clasică, cerceii purtați de actriţa americană Zendaya au provocat controverse mult dincolo de lumea cinematografiei.

Zendaya, care o interpretează pe zeița Atena în peliculă, a atras un val de critici după ce a apărut la premiera din Londra purtând cercei despre care se spune că au fost realizați din artefacte iraniene datând din primul mileniu î.Hr., conform sursei citate.

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Potrivit Barron London, o galerie dedicată bijuteriilor rare şi pietrelor prețioase din cartierul londonez Mayfair, care deține cerceii purtaţi de Zendaya, plăcuțele din aur sunt "atribuite tezaurului de la Ziwiye, descoperit în nord-vestul Iranului la sfârșitul lui 1940". Acestea au fost cumpărate de la un alt bijutier londonez, Glenn Spiro, care le-a montat în aur galben și le-a decorat cu diamante.

Însă, în timp ce retailerul din Mayfair susține că bijuteriile celebrează "măiestria remarcabilă a vechilor aurari persani" şi încurajează "o apreciere mai largă a uneia dintre marile tradiții artistice ale lumii", specialiștii au o opinie diferită.

Jurnaliştii publicaţiei The Guardian au scris că a fost lansată o petiție prin care i se cere galeriei Barron London să publice istoricul complet al provenienței pieselor din aur, să dezvăluie verificările efectuate privind legalitatea acestora, să permită examinarea obiectelor de către specialiști și chiar să suspende vânzarea lor.

Obișnuită cu atenția fotografilor, Zendaya, care are 29 de ani, se află acum în centrul unei controverse academice.

"Personal, după peste două decenii și jumătate în care au apărut scandal după scandal legate de antichități traficate ilegal, sunt extrem de surprins și dezamăgit că nimeni din echipa care însoțește aceste celebrități nu i-a spus nimic pentru a o proteja", a declarat Christos Tsirogiannis, expert în antichități la Oficiul Federal pentru Cultură din Elveția.

Romina Frohar, fondatoarea Forensic Archive of Iran, o arhivă independentă care documentează amenințările la adresa patrimoniului cultural iranian și inițiatoarea petiției, a transmis într-o declaraţie că îngrijorarea sa viza aspecte mai ample decât decizia Zendayei de a purta respectivele articole.

"Barron London a descris împrumutul acestor bijuterii drept o celebrare a artei persane antice, însă aprecierea unei culturi nu poate înlocui transparența privind proveniența obiectelor.

Dacă aceste obiecte sunt prezentate public ca făcând parte din patrimoniul cultural iranian, atunci informațiile privind proveniența, exportul, istoricul proprietății și modul în care au fost achiziționate ar trebui să fie pe deplin transparente și deschise verificării, examinării", a subliniat Romina Frohar.

Aceasta a adăugat că autenticitatea și deținerea legală a antichităților nu elimină problemele de ordin etic pe care acestea le pot ridica.

Dacă cerceii purtați de Zendaya la premiera filmului "Odiseea" din Londra sunt autentici, este posibil ca ei să provină dintr-un mormânt antic, potrivit sursei citate.

"Este posibil ca acești cercei să provină dintr-un mormânt. Cum se simte ea știind că poartă cerceii unei femei moarte în Antichitate, care ar fi putut fi furați în urma jefuirii unui mormânt?", a spus expertul Christos Tsirogianni.