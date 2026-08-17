A murit actrița Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din "Heroes" și "Nashville". Avea doar 36 de ani

1 minut de citit Publicat la 07:28 17 Aug 2026 Modificat la 07:28 17 Aug 2026

A murit actrița Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din "Heroes" și "Nashville". FOTO: Getty Images

Actrița americană Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din serialele "Heroes" și "Nashville", a murit la vârsta de 36 de ani, scrie CNN. Informația a fost confirmată de reprezentantul său, după ce a fost relatată pentru prima dată de ABC News.

"Cu profundă tristețe anunțăm tragica dispariție a iubitei noastre Hayden", a transmis tatăl actriței, Skip Panettiere, într-o declarație oferită presei.

Acesta a descris-o drept "o lumină incredibilă și o forță a naturii", care a adus dragoste și bucurie atât celor care au cunoscut-o, cât și milioanelor de oameni care au urmărit-o pe ecrane. Familia a cerut să-i fie respectată intimitatea în timp ce încearcă să facă față pierderii.

Circumstanțele și cauza morții nu au fost făcute publice până în acest moment.

O carieră începută în copilărie

Hayden Panettiere și-a început cariera artistică de la o vârstă fragedă, devenind cunoscută la nivel internațional datorită personajului Claire Bennet din serialul "Heroes". Actrița interpreta o adolescentă majoretă cu puteri de autovindecare, aflată în centrul uneia dintre cele mai cunoscute povești ale producției.

Ulterior, Panettiere a interpretat-o pe Juliette Barnes, o tânără vedetă a muzicii country, în serialul dramatic "Nashville". Rolul i-a adus aprecierea publicului și două nominalizări la Globurile de Aur.

Actrița a fost remarcată și în cinematografie. A interpretat-o pe Kirby Reed în filmul "Scream 4" lansat în 2011, și a revenit în franciză în "Scream VI". Printre celelalte producții importante din filmografia sa se numără "Remember the Titans", "I Love You, Beth Cooper", "Raising Helen" și "Ice Princess".

A vorbit deschis despre dependență și depresie

De-a lungul anilor, Panettiere a discutat public despre lupta sa cu dependența de alcool și opioide, precum și despre depresia postpartum. Actrița povestise că problemele sale de sănătate au devenit atât de grave încât a fost spitalizată cu icter, medicii avertizând-o că ficatul său era în pericol.

În memoriile "This Is Me: A Reckoning", publicate în 2026, actrița a vorbit sincer despre copilăria petrecută în lumina reflectoarelor, dependență, recuperare, depresie postpartum și experiențele de abuz domestic.

Panettiere afirma într-un interviu acordat revistei People că s-a identificat profund cu unele dintre poveștile personajelor interpretate în "Nashville", în special cu cele despre alcoolism și depresie postpartum.

Hayden Panettiere avea o fiică în vârstă de 11 ani, Kaya, din relația cu fostul pugilist ucrainean Wladimir Klitschko.