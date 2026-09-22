Autopsia actriței Hayden Panettiere a dezvăluit cauza oficială a morții. Fentanilul, printre substanțele găsite în corpul ei

1 minut de citit Publicat la 18:37 22 Sep 2026 Modificat la 18:41 22 Sep 2026

Hayden Panettiere. sursa foto: Getty

Vedeta Hayden Panettiere a murit din cauza efectelor toxice ale fentanilului, Xanaxului și altor medicamente din organismul său, potrivit unei autopsii efectuate de Biroul Legistului din comitatul Greenville, Carolina de Sud, scrie BBC.

Biroul medicului legist a declarat că moartea lui Panettiere a fost un accident și că nu au fost descoperite semne de traumă care ar fi contribuit la moartea ei.

Panettiere a murit luna trecută, la vârsta de 36 de ani, după ce a fost găsită nemotivată la o reședință din Carolina de Sud.

Vedeta serialelor americane Heroes și Nashville a vorbit deschis despre luptele sale cu abuzul de substanțe.

Biroul medicului legist a mai găsit metocarbamol - un relaxant muscular eliberat pe bază de rețetă - și quetiapină - un medicament antipsihotic utilizat pentru tratarea anumitor afecțiuni mintale.

Fentanilul este un opioid sintetic care a ucis sute de mii de americani numai în ultimii cinci ani.

Biroul medicului legist a declarat că echipele de intervenție de urgență „au inițiat măsuri avansate de susținere a vieții cardiace; cu toate acestea, eforturile de resuscitare au fost nereușite”.

Agenția americană pentru combaterea drogurilor (DEA) s-ar fi alăturat anchetei departamentului de poliție local privind moartea vedetei.

Fostul iubit al lui Panettiere, Brian Hickerson - care a recunoscut că a abuzat-o - și fratele său, Zack, erau cu Panettiere când au sosit serviciile de urgență, potrivit unui raport al poliției din ziua în care aceasta a murit.

Cu doar câteva luni înainte de moartea sa, Panettiere a publicat o carte de memorii în care a discutat pe larg despre problemele sale legate de dependență și depresie postpartum.

Panettiere a spus că a fost introdusă în lumea drogurilor în jurul vârstei de 16 ani, în timpul unei apariții pe covorul roșu pentru Heroes, când un membru al echipei sale profesioniste i-a dat ceva numit „pastila fericirii” pentru energie.

„Habar n-aveam că nu era un lucru potrivit sau ce ușă mi-ar fi deschis asta în ceea ce privește dependența”, a declarat ea pentru revista People. „Pe măsură ce am îmbătrânit, drogurile și alcoolul au devenit ceva fără de care aproape că nu aș putea trăi.”

Fratele lui Panettiere, Jansen, a murit la vârsta de 28 de ani din cauza unei afecțiuni cardiace. Panettiere a dezvăluit în cartea sa că fratele ei s-a luptat și el cu abuzul de substanțe și a consumat heroină și cocaină până la moartea sa.