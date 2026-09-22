Un cuplu și-a construit casa cu 700 de anvelope vechi, sticle și lemn. Iarna este acoperită cu zăpadă, dar în interior sunt 27 de grade

Un cuplu și-a construit casa cu 700 de anvelope vechi, sticle și lemn FOTO: captură video YouTube/ FLORB

În inima munților Colorado, la peste 3.400 de metri altitudine, un cuplu și-a construit o locuință neobișnuită, bazată pe principiile autosustenabilității. Casa, realizată inclusiv din sute de anvelope vechi, produce energie, colectează apa și reciclează apa uzată. Iarna, când zăpada acoperă aproape complet construcția, temperatura din interior ajunge la 27 de grade Celsius.

Zach Shechter și Elise Schiffman și-au botezat casa de 65 de metri pătrați - situată pe un domeniu de 12 hectare lângă orașul abandonat Saint Elmo -„Earthship” (Navă Pământească).

În construcție au fost folosite nu mai puțin de 700 de anvelope auto vechi, potrivit FLORB.

Locul în care și-au ridicat casa nu avea nici măcar un drum de acces atunci când l-au cumpărat. Construcția a început în vara anului 2020, iar la un moment dat peste 30 de oameni lucrau pe proprietate, astfel că, în mijlocul pădurii, a apărut o adevărată mică așezare temporară.

Conceptul de „Earthship” a apărut încă din anii ’70 și aparține arhitectului american Michael Reynolds. Ideea sa era simplă, dar revoluționară: folosirea unor materiale reziduale, precum doze metalice, sticle de sticlă și anvelope, pentru a construi o casă complet autosustenabilă, care își produce singură energia, colectează apa și își procesează deșeurile.

Zach și Elise au folosit la maximum materialele disponibile în zonă. Structura acoperișului este realizată din molid local, iar casa este îngropată în teren și înconjurată de pământ. Acest lucru îi oferă o izolație naturală excelentă: vara este răcoroasă, iar iarna este foarte cald.

27 de grade în interior pe un ger extrem

La altitudinea la care se află casa, zăpada ajunge și la 3,5 metri, astfel că, pe timpul iernii, casa dispare adesea complet sub stratul de zăpadă, care ajunge, de fapt, să acționeze ca un strat suplimentar de izolație.

Cu ajutorul unei sobe pe lemne și al unei sere mari orientate spre sud, care captează lumina soarelui, temperatura din interior poate ajunge la 27 de grade Celsius, în timp ce afară totul este înghețat. Chiar și atunci când pleacă pentru o săptămână în mijlocul iernii, sistemul solar pasiv menține temperatura la aproximativ 13 grade Celsius.

Pe acoperiș se află șase panouri solare conectate la baterii avansate plumb-carbon. În cazul unor furtuni de zăpadă care durează mai multe zile, folosesc ca rezervă un generator de mici dimensiuni, iar iarna se deplasează pe proprietate exclusiv cu snowmobilele.

Apa de ploaie și zăpada topită sunt colectate în două cisterne îngropate, cu o capacitate totală de aproximativ 9.000 de litri. Atunci când nu plouă, adaugă manual zăpadă în rezervoare sau o topesc cu ajutorul unui sistem special montat pe acoperiș.

Un perete din mii de sticle și o grădină în sufragerie

Interiorul acestei locuințe neobișnuite urmează aceeași filozofie a autosustenabilității. Mobilierul de bucătărie este realizat manual din lemn, iar unul dintre pereții despărțitori este construit din mii de sticle de sticlă acoperite cu mortar. Atunci când razele soarelui trec prin ele, se creează un efect de lumină fascinant.

Sera care se întinde de-a lungul fațadei casei nu servește doar drept intrare. Aici se află straturi de grădină care sunt irigate automat cu apă reciclată provenită de la duș, chiuvetă și mașina de spălat. Apa de la duș trece prin pietriș și este filtrată în mod natural în grădină.

Casa nu are uscător de rufe. Vara, hainele sunt uscate la aer, iar iarna, în interiorul serei încălzite. Pentru apa caldă folosesc un boiler instant pe propan, iar o butelie de gaz le ajunge aproximativ o lună.

După ce au învățat să trăiască în sălbăticie, Zach și Elise s-au integrat complet în comunitatea locală. Ea a deschis un gater, iar el și-a înființat o firmă de construcții. În prezent, construiesc deja cea de-a doua lor locuință autosustenabilă, și mai mare, de 195 de metri pătrați, demonstrând că viața complet ruptă de rețeaua publică și de facturile aferente este posibilă și surprinzător de confortabilă!