O fetiță de doar 6 ani a doborât recordul mondial la cubul Rubik. Îl rezolvă în puțin peste 4 secunde

O fetiță de doar 6 ani și a doborât recordul mondial la cubul Rubik. Foto: X/CNN

O fetiță de doar șase ani a doborât de două ori, în numai trei zile, recordul mondial feminin la cubul Rubik 3x3x3, în competiții organizate sub egida World Cube Association, scrie BBC.

Lian Yunzhi a devenit, la această vârstă, singura concurentă din lume care a reușit o medie sub 4,5 secunde.

Mai întâi, ea a stabilit un record cu o medie de 4,52 secunde, iar apoi și-a îmbunătățit performanța până la 4,27 secunde, în concursuri desfășurate la Wuhan și Guangzhou, în China.

Fetița, originară din provincia Sichuan, a învățat peste 1.300 de algoritmi pentru rezolvarea cubului Rubik.

Performanța vine după un an de antrenamente intense, în care a exersat între două și trei ore pe zi.

#China’s Lian Yunzhi averaged 4.27 seconds across five solves, breaking the women’s 3x3x3 #RubiksCube record she had set just three days earlier. Her 4.27-second mark made her the only female speedcuber in history to ever record an official average time under 4.5 seconds. pic.twitter.com/WdGUtb1gQh — CNN Asia Pacific PR (@cnnasiapr) September 22, 2026

Recordul feminin anterior îi aparținea tot unei concurente din China, Qixian Cao. În mai 2026, aceasta reușise o medie de 4,68 secunde la cubul Rubik 3x3, îmbunătățindu-și propriul record de 4,95 secunde stabilit în 2025. Lian Yunzhi a coborât astfel recordul mai întâi la 4,52 secunde și, numai trei zile mai târziu, la 4,27 secunde.

În competițiile oficiale de 3x3, „media” nu reprezintă timpul unei singure rezolvări. Fiecare concurent are cinci încercări, iar cel mai bun și cel mai slab timp sunt eliminate. Media se calculează din celelalte trei rezultate.

Performanța lui Lian este cu atât mai impresionantă cu cât, la doar șase ani, a ajuns deja foarte aproape de cei mai rapizi concurenți din lume, indiferent de sex. În competiția de la Guangzhou, cele cinci încercări ale sale au fost de 4,20, 4,39, 4,54, 4,02 și 4,22 secunde, rezultând media de 4,27 secunde.