AUR acuză PSD că a copiat proiectul privind uniformele școlare obligatorii: „Încearcă să îşi însuşească o măsură propusă acum 4 ani”

Președintele AUR, George Simion. Foto: Getty Images

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a acuzat, marți, Partidul Social Democrat (PSD) că a copiat proiectul de Lege privind introducerea uniformelor şcolare obligatorii, adoptat luni de Senat, scrie Agerpres.

„AUR a depus şi în actuala legislatură o iniţiativă legislativă pentru reintroducerea uniformelor în învăţământul preuniversitar, proiect rămas fără finalitate, în timp ce PSD promovează acum o soluţie similară şi încearcă să îşi însuşească o măsură propusă de AUR în urmă cu patru ani. Senatorii AUR au susţinut prin vot actualul proiect deoarece consideră că introducerea uniformei şcolare poate contribui la reducerea diferenţelor sociale dintre elevi, la combaterea fenomenului de bullying şi la consolidarea sentimentului de apartenenţă la comunitatea şcolară.

Faptul că o iniţiativă similară celei depuse de AUR în legislatura precedentă este promovată acum de PSD nu schimbă poziţia formaţiunii: o măsură considerată utilă pentru elevi trebuie susţinută, indiferent cine încearcă să îşi atribuie paternitatea politică”, se arată într-un comunicat AUR.

Senatorul AUR Nicolae Vlahu a subliniat că a fost iniţiatorul proiectului.

„Mă bucur că reprezentăm o sursă de inspiraţie pentru un proiect legislativ, acesta fiind un plagiat al unui proiect al partidului AUR, unde chiar eu am fost iniţiator, împreună cu domnul senator Negru. (...) Într-adevăr, uniforma şcolară obligatorie va reprezenta o plus valoare adăugată copiilor, întrucât comportă un rol multiplu. În primul rând, vorbim despre o reducere a fenomenului de bullying, întrucât ştim foarte bine povara la care sunt supuşi în primul rând părinţii, cu costurile pe care le au diversele haine sau accesorii.

Din perspectiva incluziunii sociale, simbolul uniformei reprezintă apartenenţa şi ar trebui să fie şi un simbol al mândriei că respectivul elev este parte a respectivului colegiu ori şcoală. Ca atare, salut iniţiativa, vă mulţumesc că mi-aţi preluat-o şi speram să-mi aud şi numele din partea colegilor de la PSD”, a spus Vlahu.

La rândul său, senatorul AUR Virgiliu Vlăescu a susţinut oportunitatea introducerii uniformei şcolare, arătând că aceasta poate contribui la reducerea fenomenului de bullying şi poate deveni un element de prestigiu şi identitate pentru elevi.

El a susţinut că „purtarea uniformei şcolare este obligatorie în cele mai mari colegii din Anglia”.

„Până la urmă reprezintă o formă de prestigiu şi cred că, mai mult, vorbim de o problemă de provincialism intelectual atunci când crezi că dacă copiii se pot îmbrăca oricum, adică îşi demonstrează capacităţile financiare sau estetice asupra îmbrăcămintei, se favorizează procesul de învăţământ”, a spus Vlăescu.

Senatorul AUR Mircia Chelaru a pledat pentru revenirea la uniforma şcolară, pe care o consideră un element de demnitate, identitate şi respect faţă de reguli.

„În continuarea unor fracturi de logică, mi-aş îngădui să cred că dacă n-ar trebui uniformă, şi Armata Română ar trebui îmbrăcată în toate uniformele lumii sau să stea în civil. O primă concluzie ar fi că uniforma este distincţie de demnitate şi de continuitate. (...) O a doua problemă, în ziua de astăzi, aceeaşi uniformă pe care a impus-o regele Carol tuturor străjerilor nu a fost nici fascistă, nici legionară, nici comunistă, ci una a identităţii, a unei cauze, a unui principiu şi a unei reguli. Haideţi să revenim la regulă, la principiu şi la causa sui”, a declarat Mircia Chelaru.

Senatul a adoptat, luni, proiectul care prevede introducerea obligativităţii uniformelor şcolare în învăţământul preuniversitar. Propunerea legislativă modifică şi completează Legea învăţământului preuniversitar 198/2023.

Potrivit noilor prevederi, elevii au obligaţia să se prezinte la cursuri în uniformă şcolară, conform regulamentului unităţii de învăţământ preuniversitar.