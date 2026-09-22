Siegfried Mureșan explică de ce va continua politicile lui Bolojan: Vorbesc de austeritate politicienii care vor să continue risipa

Siegfried Mureșan explică de ce va continua politicile lui Bolojan. Foto: Agerpres

Premierul desemnat Siegfried Mureșan cere marți, într-un mesaj transmis pe Facebook, să nu se confunde oprirea risipei cu austeritatea, menționând că termenul de „austeritate” a fost folosit prea des de politicienii care vor să continue risipa banului public.

"Să nu confundăm oprirea risipei cu austeritatea. În ultimii ani, termenul de „austeritate” a fost folosit prea des de politicienii care vor să continue risipa banului public.

De fiecare dată când cineva încearcă să pună ordine în finanțele țării, să reducă cheltuielile inutile sau să facă statul mai eficient, este acuzat imediat de politicienii populiști de „austeritate”. Eu cred exact contrariul", a scris Mureșan pe Facebook.

El a precizat că va continua să reducă risipa banului public, pentru că asta înseamnă "responsabilitate față de banii oamenilor."

"Vom continua să punem ordine în finanțele publice, să reducem risipa și să cerem performanță acolo unde statul cheltuiește banii oamenilor.

Asta nu înseamnă austeritate. Înseamnă responsabilitate față de banii oamenilor.

Vreau ca banii publici să ajungă la oameni, nu să fie risipiți", a transmis premierul desemnat.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat luni seară, la ProTV, că nu are de gând să își depună mandatul și va merge la votul de învestitură din Parlament, chiar dacă nu are voturile social-democraților. Europarlamentarul ignoră astfel avertismentul președintelui UDMR, Kelemen Hunor, care a spus că ar fi o „pierdere de vreme” să se prezinte în fața Parlamentului fără să aibă o majoritate și i-a cerut să depună mandatul dacă nu are cele 233 de voturi. Totuși, Mureșan a adăugat că are de gând să încerce să aibă un „dialog civilizat” cu PSD, în ciuda deciziei anunțate astăzi după ședința Biroului Permanent Național.

Într-un interviu la Antena 3 CNN, Sorin Gridneanu a declarat luni doar PSD poate să facă reforma administrației publice locale și că el, „în locul domnul Siegfried Mureșan”, și-ar depune rapid mandatul.

Sorin Grindeanu a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că PSD nu este „interesat” de trocuri politice, cum ar fi o rotativă guvernamentală cu Guvernul Mureșan, în schimbul votului social-democraților pentru învestirea acestuia..