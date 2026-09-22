Ce obține Trump în Groenlanda. SUA vor să reactiveze o bază militară din perioada Războiului Rece. Acordul, semnat marți la New York

SUA vor deschide două noi baze militare în Groenlanda. FOTO: Getty Images

Statele Unite intenționează să reactiveze o bază militară din perioada Războiului Rece în sudul Groenlandei și să înființeze o alta pe coasta de est a insulei, într-o zonă folosită în prezent de patrula daneză cu sănii trase de câini. Cele două obiective ar urma să fie incluse într-un acord pe care Washingtonul, Copenhaga și Nuuk îl vor semna marți, au declarat persoane familiarizate cu negocierile, scrie Reuters.

Printre locațiile vizate se află Narsarsuaq, a cărei populație s-a redus la doar câteva zeci de locuitori după închiderea, în anii 1950, a bazei americane Bluie West One. Cealaltă este Mestersvig, un avanpost militar folosit de Sirius Dog Sled Patrol, unitatea daneză de forțe speciale care operează în nord-estul Groenlandei, au declarat două dintre surse.

Danemarca, Groenlanda și Statele Unite urmează să semneze acordul marți, la ora 10:30 ET (14:30 GMT), în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite de la New York.

Textul acordului nu a fost făcut public. Cele trei persoane familiarizate cu negocierile, care au vorbit sub protecția anonimatului, au precizat că detaliile documentului nu vor fi stabilite definitiv înainte de semnare.

Casa Albă a refuzat să ofere detalii despre acord. Un purtător de cuvânt a reiterat însă o declarație anterioară potrivit căreia semnarea documentului va contribui la „asigurarea și apărarea securității Groenlandei și a Statelor Unite”.

Danemarca susține că acordul va integra securitatea Arcticii în cadrul NATO, astfel încât aceasta să nu mai fie o responsabilitate exclusivă a Statelor Unite și Danemarcei.

Înțelegerea este rezultatul unor luni de presiuni exercitate de președintele american Donald Trump, care a afirmat în repetate rânduri că dorește ca Statele Unite să preia controlul asupra Groenlandei. Trump a refuzat uneori să excludă recurgerea la forță militară sau economică pentru a obține teritoriul autonom aflat sub suveranitatea Danemarcei. Sondajele arată că ideea este respinsă de o majoritate covârșitoare a groenlandezilor.

Amenințările lui Trump, care au atins punctul culminant în ianuarie, au declanșat o criză diplomatică în cadrul NATO și au determinat Danemarca și Groenlanda să negocieze cu Washingtonul pentru a reduce presiunile exercitate de administrația americană.

În timpul Războiului Rece, Statele Unite mențineau în Groenlanda 17 instalații militare și aveau acolo peste 10.000 de militari. În prezent, singura bază americană rămasă este Pituffik Space Base, unde sunt staționați aproximativ 150 de militari americani.