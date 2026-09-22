Nicuşor Dan respinge ideea că a făcut desemnarea lui Siegfried Mureşan "din răzbunare" și explică de ce nu l-a sunat pe Bolojan

Nicuşor Dan respinge ideea că a făcut desemnarea lui Siegfried Mureşan "din răzbunare" și explică de ce nu l-a sunat pe Bolojan. FOTO Adninistrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a explicat de ce nu l-a sunat pe președintele PNL, Ilie Bolojan, când a decis să îl anunțe pe Siegfried Mureșan candidat pentru funcția de premier, spunând că fuseseră consultări în acea zi, că i s-a înaintat o propunere și a acceptat acea propunere. El a respins percepția unor liberali că l-ar fi nominalizat pe Mureșan din răzbunare, în ideea că acest Guvern nu va trece de Parlament.

"Cred că urgența acestui moment este să existe 10 zile, puține, cât prevede Constituția, să existe program de guvernare, propunere de guvern și să ajungă la Parlament. Nu vreau să ne mai întoarcem la acel moment, dar, pentru mine, a fost cu subiect și predicat că este nevoie de un timp de reflecție", a răspuns Președintele întrebat despre întârzirea anunțului de desemnare cu 15 minute și discuția cu Mureșan..

Totodată, întrebat de ce nu l-a sunat și pe președintele Partidului Național Liberal când a decis să îl anunțe pe Siegfried Mureșan, Nicușor Dan a răspuns: "Ne întâlnisem în acea zi, și cu președintele PNL, și cu președintele USR, și cu domnul Hunor de la UDMR, și mi-au spus că au o propunere. Și eu am anuntat acea propunere."

Nicușor Dan a respins percepția din PNL, a unor liberali, că a făcut nominalizarea "din răzbunare," în ideea că Siegfried Mureșan nu va strânge voturile.

Eu am răspuns afirmativ unei propuneri. "Când răspunzi afirmativ, nu poate să fie răzbunare", a spus Președintele.

Nicușor Dan a refuzat să spună cine i-a zis la consultări "România este treaba ta, partidul este treaba mea".

Preşedintele PSD, Sorin Grideanu, a declarat, într-o intervenţie la Antena 3 CNN, că liderul USR, Dominic Fritz, era singurul care îşi permitea, la şedinţele fostei Coaliţii, să discute cu preşedintele Nicuşor Dan "la persoana a doua, singular". Grindeanu a făcut această dezvăluire în contextul în care preşedintele României a spus că, joi, la consultări, un lider de partid i-a transmis "România e problema ta, partidul e problema mea". Concluzia lui Sorin Grindeanu asupra numelui liderului de partid a fost: "Aşa că eu cred că răspunsul e simplu".