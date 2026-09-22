Nicuşor Dan s-a întâlnit cu membrii comunităţii româneşti din New York, după inaugurarea intersecției Regina Maria a României

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Captură video Nicușor Dan / Facebook

Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit, luni seară, cu mai mulți membri ai comunităţii româneşti din New York, cărora le-a spus că şi-ar dori să folosească experienţa lor profesională într-un mod benefic, atât pentru SUA, cât şi pentru România. Discuția a avut loc după inaugurarea intersecției Regina Maria a României, scrie Agerpres.

Preşedintele a inaugurat luni seară interesecţia Regina Maria a României, la împlinirea a o sută de ani de la turneul istoric al suveranei române în SUA. Astfel, la intersecţia dintre străzile 38 şi 3, lângă sediul Misiunii Permanente a României la ONU, a fost dezvelită o placă aniversară.

Ulterior, preşedintele li s-a adresat membrilor comunităţii de români din New York, cărora le-a mulţumit că păstrează identitatea românească şi contactul cu ţara.

„Pentru că sunteţi oameni care aţi performat într-o societate mult mai competitivă decât a noastră, întrebarea este cum putem să folosim experienţa dumneavoastră, cum putem să colaborăm pentru a face bine şi aici, şi în România. Asta e, cred eu, o întrebare pe care că statul român şi-o pune de multe vreme, cum să facă să colaboreze mai bine cu diverse structuri mai mult sau mai puţin private. Poate că şi în asta puteţi să ne învăţaţi câte ceva”, le-a spus Nicuşor Dan celor câteva zeci de români veniţi să vorbească cu el şi să se pozeze cu şeful statului.

El a adăugat că România a avut progrese mari în ultimii ani, în special după intrarea în UE în urmă cu două decenii.

„Să vedem potenţialul uriaş pe care România îl are, şi prin calificarea oamenilor, şi prin mediul privat foarte dinamic, şi prin nivelul rezonabil al sistemului de învăţământ, cel puţin în câteva domenii importante. Aş zice că societatea românească a acumulat un anumit nivel de expertiză în multe domenii şi îmi doresc să urmeze nişte ani în care să consolideze şi să stabilizeze aceste expertiză, astfel încât să fie o societate stăpână pe sine”, a subliniat el.

Stabilită în SUA, fosta gimnastă Teodora Ungureanu s-a numărat printre românii care au participat la întâlnirea cu preşedintele Nicuşor Dan şi partenera sa, Mirabela Grădinaru.

„Am fost foarte onorată că am fost invitată aici pentru acest eveniment. Este prima oară când îl întâlnesc pe domnul preşedinte. Îmi pare bine că am cunoscut foarte mulţi români care au fost foarte entuziasmaţi că m-au cunoscut pe mine”, a spus ea.

„Am fost foarte mişcat că după atâţia ani a fost dezvelită această placă în New York. Îi plăceau străzile din New York”, a adăugat nepotul Reginei Maria, Dominic de Habsburg, prezent la evenimentul dezvelirii plăcii de la intersecţia străzilor 3 şi 38.

Președintele României, alături de partenera sa de viață Mirabela Grădinaru, se află în SUA pentru a 81-a Adunare Generală a ONU.

Duminică după-amiază, Nicușor Dan s-a întâlnit cu Antonio Guterres, secretarul general al ONU, la New York. Șeful statului a avut o întrevedere și cu Michael Waltz, ambasadorul SUA la ONU.

„România va rămâne un susținător ferm și de încredere al multilateralismului eficient, al inițiativei de reformă „ONU80” și al Pactului pentru Viitor, contribuind la construirea unei ONU mai puternice, mai bine pregătită să răspundă provocărilor actuale”, a scris Nicușor Dan, ulterior, pe rețeaua X.