Călin Georgescu a petrecut prima noapte în Arestul Capitalei. Surse: Cu cine stă în celulă și ce a făcut

Călin Georgescu a petrecut prima noapte în Arestul Capitalei. FOTO: Agerpres

Călin Georgescu a petrecut prima noapte în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din centrul Capitalei după ce a fost reținut. El stă în celulă cu alți trei deținuți, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

Potrivit surselor citate, pentru că Georgescu este cercetat pentru fapte comise fără violență, el stă în celulă cu deținuți reținuți tot pentru infracțiuni fără violență.

De când a fost adus în arest, Călin Georgescu a refuzat să mănânce. A băut doar apă, conform surselor citate.

El ajunge marți în faţa judecătorilor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, după prima noapte pe care a petrecut-o în arestul central al Capitalei.

Procurroii DIICOT au trimis deja Tribunalului București referatul cu propunerea de arestare preventivă. Urmează să se stabilească un termen pentru judecată.

După mai bine de nou ore de percheziţii şi alte patru de audieri, fostul candidat la alegerile prezidenţiale a fost scos cu căutşe din sediul DIICOT şi luat cu duba. La ieşire, acesta nu a făcut nicio declaraţie, în schimb a ridicat mâinile pentru a arăta că este încătușat.



I se aduc acuzaţii extrem de grave în dosarul înşelăciunii de peste un milion de euro. Ionel Rusen, afaceristul implicat în schema de înşelăciune a fost și el reținut.

În acest dosar, omul de afaceri Răzvan Leu a depus o plângere la DIICOT în care îi acuză pe Ionel Rusen și Călin Georgescu că l-ar fi înșelat cu un milion de euro, iar banii ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Georgescu. Răzvan Leu, omul de afaceri care a fost victima înșelătoriei de 1,1 milion de euro pentru care este cercetat Călin Georgescu, a explica, luni, că a încercat ani de zile să recupereze suma pe cale amiabilă, dar fără rezultat. El a spus că a avut "încredere deplină" în Călin Georgescu pe care îl cunoscuse întâmplător în 2021 și a povestit cum a fost înșelat. "Totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală.", a transmis Răzvan Leu.