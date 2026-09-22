Atac armat la un liceu din Turcia, mai mulți elevi au fost răniți. Bărbatul care a tras nu a fost găsit

1 minut de citit Publicat la 10:04 22 Sep 2026 Modificat la 10:14 22 Sep 2026

Atac armat la un liceu din Turcia, mai mulți elevi au fost răniți. FOTO X

Un bărbat a tras mai multe focuri de armă, marți dimineață, lângă un liceu din provincia Manisa, Turcia, și a rănit mai mulți elevi. Atacatorul a fugit.

Incidentul a avut loc în jurul orei 8:00, în cartierul Albayrak din Turgutlu, în apropierea liceului Inci Uzmez Vocational and Technical Anatolian High School.

Potrivit primelor informații, un suspect neidentificat a tras mai multe focuri de armă lângă liceu. Un apel la numărul de urgență 112 a anunțat că mai mulți elevi au fost răniți în urma atacului. După primirea apelului, la fața locului au fost trimise numeroase echipaje de poliție și ambulanțe.

Postul turc NTV, citând informații preliminare de la fața locului, a relatatAtac că patru elevi au fost răniți, scrie Turkiye Today.

?Unknown gunman opens fire near Turkish school, four students injured



An unidentified gunman opened fire near İnci Üzmez Vocational and Technical High School in Turgutlu, Manisa Province.



According to preliminary reports, four students were injured in the attack. The gunman… pic.twitter.com/aZusrqoauu — The Caspian Post (@thecaspianpost) September 22, 2026

Vestea atacului a provocat panică, iar oamenii s-au adunat ăn număr mare la liceu. Părinții s-au grăbit să ajungă la școală pentru a-și găsi copiii, iar în jurul instituției au izbucnit altercații între mulțime și forțele de ordine, care instituiseră măsuri de securitate în perimetrul școlii.

Polițiștilor le-a fost dificil să calmeze părinții îngrijorați, în timp ce măsurile de securitate din jurul școlii au fost intensificate.

FOTO: X

Nu se știe care a fost motivul atacului.

„A fost semnalat un incident armat într-o zonă din apropierea liceului Inci Uzmez Vocational and Technical Anatolian High School din districtul Turgutlu. În urma sesizării, la fața locului au fost trimise echipaje de poliție și medicale, iar verificările efectuate de echipele noastre sunt în desfășurare. Publicul va fi informat cu privire la evoluția situației”, a transmis Guvernoratul provinciei Manisa într-un comunicat publicat pe X.

Ambulanțele i-au transportat pe răniți la Spitalul de Stat din Turgutlu.

Poliția a lansat o operațiune pentru găsirea și reținerea atacatorului, care a fugit de la locul faptei.