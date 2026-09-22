Primăria Bacău a pus la intrarea în Iaşi panouri prin care îşi promovează pistele de bicicletă. Edilul: „Am făcut-o intenţionat? Da!”

Panou amplasat pe Primăria Bacău la intrarea în Iași. Sursa foto: Lucian Daniel Stanciu Viziteu via Facebook

Primăria Bacău a amplasat la intrarea în Iaşi panouri prin care îşi promovează pistele de bicicletă din oraş, cu mesajul „Nu mai sunt piste de bicicletă în Iaşi. Hai în Bacău. Avem 44 de kilometri”, potrivit Agerpres.

Primarul din Bacău, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, a precizat că toate costurile pentru această acţiune nu sunt din bani publici.

„Da, noi, municipalitatea, am montat panourile de la intrările în Iaşi. Am făcut-o intenţionat? Da! Am avut un scop? Da! Să promovăm Bacăul ca oraş prietenos cu familia. (...) De ce am ales această metodă? Pentru că realitatea este simplă: avem 23 de kilometri de piste de biciclete finalizate şi încă 21 de kilometri în lucru”, a transmis, luni, pe pagina de Facebook, primarul din Bacău.

Edilul a adăugat că utilizarea pistelor de bicicletă a crescut de aproximativ cinci ori faţă de decembrie 2025, iar vânzările de biciclete au crescut cu aproape 40% în ultimii doi, ani faţă de anii 2023 - 2024.

Mesajul integral transmis de primarul Bacăului Haideți să lămurim câteva aspecte. DA, noi, municipalitatea, am montat panourile de la intrările în Iași. Am făcut-o intenționat? DA! Am avut un scop? DA!

Să promovăm Bacăul ca oraș prietenos cu familia. Am cheltuit bani publici? NU! De ce am ales această metodă? Pentru că realitatea este simplă: avem 23 km de piste de biciclete finalizate și încă 21 km în lucru. Le folosesc oamenii? DA! Utilizarea lor a crescut de aproximativ 5 ori față de decembrie anul trecut, iar vânzările de biciclete au crescut cu aproape 40% în ultimii doi ani față de 2023–2024. Este un lucru bun? DA! Ne place când mergem în Vestul Europei? DA! Acolo vedem orașe în care oamenii aleg și alternative la mașină, iar una dintre este bicicleta. Mai avem multe de făcut? DA! Poduri, parcuri, străzi și multe altele. Nu spun că suntem perfecți. Spun doar că am mișcat lucruri care contează în timp.

Știu că rezistența la schimbare este puternică. Dar îmi doresc să construim un oraș în care tot mai multe familii tinere să aleagă să locuiască, să-și crească aici copiii și să poată ieși și cu bicicleta împreună, în siguranță.