Căsuțele Hobbit din județul Sibiu, inspirate din „Stăpânul Inelelor”, sunt scoase la vânzare. Cât costă întregul complex

<1 minut de citit Publicat la 21:09 20 Sep 2026 Modificat la 21:09 20 Sep 2026

Căsuțele sunt integrate organic în relief prin volume curbe și acoperișuri verzi / sursă foto: facebook - Pensiunea Dealul Verde

Căsuțele Hobbit din România, cunoscute pentru arhitectura inspirată din „Stăpânul Inelelor”, sunt scoase la vânzare. Complexul are un preț estimat la 600.000 de euro, potrivit Biz Brașov.

Pensiunea „Dealul Verde” din Porumbacu de Sus, județul Sibiu, este amplasată la poalele Munților Făgăraș, și este compusă din căsuțe Hobbit, inspirate din filmul „Stăpânul Inelelor”.

Căsuțele sunt integrate organic în relief prin volume curbe și acoperișuri verzi.

Potrivit anunțului de listare la Sotheby’s International Realty România, complexul este scos la vânzare pentru suma de 600.000 de euro.

Complexul, deschis în anul 2018, este format din opt camere. Acesta a fost construit doi tineri din București, care și-au dorit să ofere o experiență unică inspirată din universul fantastic al căsuțelor de hobbiți.

Căsuțele au acoperiș viu de iarbă și flori sălbatice, iar fiecare dintre ele are propria personalitate și spune o poveste unică. Amenajările interioare sunt inspirate de diverse meșteșuguri și profesii tradiționale. Camera Fierarului și Camera Țesătorului sunt printre cele mai populare, fiind apreciate de turiști pentru decorul autentic.



Totodată, complexul dispune de facilități moderne complet funcționale: lounge cu șemineu, vatră de foc în aer liber, saună și ciubere exterioare.