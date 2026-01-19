Casele de “hobbiți” dintr-un sat din Moldova atrag turiști din întreaga lume. Sătenii duc mai departe o tradiție de sute de ani

Locuințele din Rogojeni atrag mii de turiști. Foto: Captură video Asociatia Nationala pentru Turism Receptor si Intern/Facebook

Satul Rogojeni, situat la două ore distanță de Chișinău, este unul dintre ultimele sate din Republica Moldova în care încă mai există case joase din piatră, „basca”.



Locuințele atrag mii de turiști, după ce au fost asociate pe rețelele de socializare cu un “sat hobbit”. Casele joase, construite din piatră sunt răcoroase vara și calde iarna, informează Logos Press.

Satul avea cândva 200 de oameni, iar acum au mai rămas doar 30 de locuitori care duc tradițiile mai departe. Cu toate acestea, adăposturile tradiționale au atras atenția turiștilor asupra acestei așezări pe cale de dispariție, iar localnicii speră că acestea vor contribui la salvarea satului.

„Ne temem că satul ar putea dispărea cu totul, având în vedere că au rămas atât de puțini oameni”, spune primarul Ruslan Groza, potrivit sursei citate.

› Vezi galeria foto ‹

În 2020, o casă „bască” a fost renovată pentru a deveni muzeu. Locuința este o încăpere mică cu o intrare arcuită și pereți albaștri decorați cu covoare tradiționale lucrate manual în culori vii, o masă servește tocană de porc, mamaliga cu brănză de oaie, murături și vin roșu. Afară, sătenii organizează spectacole și vând suveniruri lucrate manual.

Soția primarului, Mariana Groza, în vârstă de 45 de ani, este optimistă, insistând că satele „vor renaște împreună cu tradițiile”. Profesoară de literatură și franceză, aceasta a înființat un atelier de brodat și confecționat costume tradiționale, postându-și lucrările pe TikTok. „Am iubit acest meșteșug încă din copilărie. Nu trece o zi în care să nu brodez un punct de cruciuliță sau să nu croșetez ceva. Dacă nu o fac, ziua este în zadar pentru mine”, a spus ea.