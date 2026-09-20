Încep lucrările la Curtea Veche din București. PMB: Cel mai vechi monument medieval al Capitalei va fi pus în siguranță

1 minut de citit Publicat la 20:25 20 Sep 2026 Modificat la 20:25 20 Sep 2026

În această etapă este prevăzută punerea în siguranţă şi conservarea monumentului / sursă foto: Facebook -PMB

Primăria Municipiului București (PMB) a anunţat duminică începerea lucrărilor de punere în siguranţă şi conservare a ansamblului Curtea Veche, prima curte domnească a Bucureştiului şi cel mai vechi monument medieval al oraşului.

„În dar de Ziua Bucureştiului, venim cu o super veste: Am dat ordinul de începere a lucrărilor la Curtea Veche, prima curte domnească a oraşului şi cel mai vechi monument medieval al Bucureştiului. Ani în şir a zăcut în paragină şi a ajuns într-o stare avansată de degradare - are infiltraţii, plouă înăuntru, e plin de buruieni. Intervenţia este esenţială pentru stoparea degradării structurale şi protejarea zidăriilor istorice împotriva intemperiilor”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a PMB, citată de Agerpres.

Potrivit municipalităţii, în această etapă nu este prevăzută restaurarea propriu-zisă a monumentului, ci punerea în siguranţă şi conservarea acestuia.

Intervenţiile vizează refacerea şi repararea acoperişurilor, protejarea zidurilor, bolţilor şi a suprafeţelor expuse factorilor de mediu, precum şi construirea unui acoperiş provizoriu care să permită continuarea investigaţiilor arheologice.

Lucrările al căror cost este estimat la două milioane de lei vor dura trei luni.

Primăria Capitalei precizează că o intervenţie de punere în siguranţă a Curţii Vechi a fost începută şi în 2018, însă lucrările au fost oprite în 2020 şi abandonate.

„Nu au fost luate atunci nici cele mai mici măsuri de conservare a monumentului istoric", se mai menţionează în postarea citată.

Conform acesteia, în cadrul ansamblului a funcţionat, până în 2015, un muzeu.

Municipalitatea subliniază importanţa acestui sit arheologic pentru identitatea oraşului.

„Curtea Veche este extrem de importantă pentru identitatea oraşului! Timp de secole, a fost reşedinţa unor mari voievozi precum: Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul, Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu. În jurul acestui loc s-a dezvoltat Bucureştiul!", transmite sursa citată.

După finalizarea lucrărilor de punere în siguranţă şi conservare, va urma etapa de restaurare a ansamblului, spune PMB.