Trenul internaţional IRN 461 „România” s-a oprit pe podul Giurgiu-Ruse din cauza unei defecţiuni la locomotivă

<1 minut de citit Publicat la 16:13 20 Sep 2026 Modificat la 16:13 20 Sep 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Circulaţia trenului internaţional IRN 461 „România” a fost întreruptă, duminică, pe podul feroviar Giurgiu – Ruse, în porţiunea situată pe teritoriul Bulgariei, după ce locomotiva a suferit o problemă tehnică. Anunţul a fost făcut de Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA.

Garnitura este operată în România de CFR Călători. Potrivit administratorului infrastructurii feroviare, trenul plecase din staţia Giurgiu Nord la ora 13:27 şi a fost imobilizat pe partea bulgărească imediat după traversarea frontierei.

Remedierea presupune deplasarea unei echipe de mentenanţă, care urmează să verifice locomotiva şi să înlăture defecţiunea.

„Intervenţia tehnică se desfăşoară pe teritoriul Bulgariei, trenul urmând să îşi continue parcursul după efectuarea verificărilor şi remedierea problemei tehnice”, se arată în comunicat.

Compania precizează că monitorizează situaţia pe baza informaţiilor operative primite de la partea bulgară şi că va transmite noi detalii despre reluarea cursei.