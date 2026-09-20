Emmanuel Macron a dezvăluit ce va discuta cu premierul canadian Mark Carney la întâlnirea istorică și a transmis un mesaj

Emmanuel Macron a evidențiat relația strânsă dintre Franța și Canada în timpul vizitei sale în Saint-Pierre-et-Miquelon. FOTO: Profimedia Images

Președintele francez Emmanuel Macron a evidențiat relația strânsă dintre Franța și Canada în timpul vizitei sale în Saint-Pierre-et-Miquelon, în acest weekend. Macron se întâlnește duminică cu premierul canadian Mark Carney. Într-o discuție cu jurnaliștii, Macron a spus că obiectivul vizitei este de a ajuta teritoriul să "întoarcă o nouă pagină" și a respins discret ideea că deplasarea ar avea rolul de a transmite un mesaj politic, scrie Euronews.

"Nu ar trebui să fim atât de obsedați să transmitem mesaje", a spus el, subliniind că Franța are "prieteni apropiați" în regiune, printre care și Canada.

În ceea ce privește întâlnirea cu Mark Carney, Macron a descris-o drept "un gest foarte puternic de prietenie" și a evidențiat relația tot mai strânsă dintre liderul canadian și Uniunea Europeană.

"Acesta este un moment important. Discuțiile ne vor permite să consolidăm legăturile noastre economice bilaterale și relația de apărare", a declarat președintele francez.

Macron a menționat și rezervele importante ale Canadei de materii prime critice și pământuri rare, precum și producția de gaze naturale lichefiate. El a spus că Franța și Uniunea Europeană vor căuta contracte și acorduri pentru a asigura aprovizionarea Europei cu minerale strategice și GNL.

"Canada este o țară cu resurse semnificative de minerale critice și pământuri rare. De asemenea, este un important producător de petrol și gaze naturale", a remarcat Macron. "Ceea ce vrem să facem este să încheiem acorduri pentru a asigura mai mult gaz natural lichefiat care să poată fi transportat către coasta atlantică a Europei.", scrie AP News.

Întâlnirea are loc într-un moment important în care Canada încearcă să-și consolideze relațiile cu Europa, în contextul tensiunilor cu SUA. Recent, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus Canadei să devină primul "membru asociat" al UE. Carney a salutat propunerea și și-a descris țara ca fiind "cea mai europeană dintre țările non-europene".

Trump a calificat ideea drept „ridicolă” și a avertizat că, dacă ar considera această apropiere "un act ostil", ar putea impune "tarife foarte serioase" sau chiar să oprească schimburile comerciale cu Europa în anumite domenii. La începutul acestei luni, Trump a publicat și o imagine pe platforma sa Truth Social care prezenta o hartă a Americii de Nord, în care Saint-Pierre-et-Miquelon și Groenlanda apăreau marcate cu steagul Statelor Unite.

Statele Unite și Danemarca au anunțat vineri că au ajuns la un acord privind Groenlanda. Trump a declarat că înțelegerea ar oferi Washingtonului "control permanent" asupra securității insulei.

Mark Carney urmează să ajungă în Saint-Pierre-et-Miquelon în jurul orei locale 12:30, potrivit biroului său. Premierul canadian va participa apoi la un "prânz de lucru" cu Macron, după care cei doi vor lua parte la o ceremonie de depunere de coroane. Ulterior, vor susține o declarație comună, iar Carney se va întoarce la Ottawa.

Macron urmează să plece apoi spre New York, unde va participa la Adunarea Generală a ONU. Tot acolo este așteptată și semnarea acordului privind securitatea Groenlandei.

Într-o postare pe X, sâmbătă, Macron a spus că este "foarte mândru și fericit" să se afle în Saint-Pierre-et-Miquelon. "Oceanul ne desparte, dar ceea ce ne unește cu adevărat sunt valorile noastre, un destin comun și Republica", a scris președintele francez.

Saint-Pierre-et-Miquelon este format din trei insule și are mai puțin de 6.000 de locuitori. Teritoriul se află la aproximativ 25 de kilometri de Newfoundland și reprezintă singurul teritoriu francez din America de Nord.

Este prima vizită efectuată de Emmanuel Macron în arhipealg. De altfel, ultima vizită a unui șef de stat francez a fost a lui François Hollande în 2014.