Le Pen și Bardella condamnă decizia lui Putin privind confiscarea activelor Nestle și Auchan: "Politica Franței se decide la Paris"

Le Pen și Bardella condamnă decizia lui Putin privind controlul activelor Nestle și Auchan. FOTO: Getty Images

Lidera extremei drepte din Franța, Marine Le Pen, și președintele partidului Rassemblement National, Jordan Bardella, au condamnat decizia prin care Vladimir Putin a preluat controlul asupra afacerilor Nestlé și Auchan din Rusia și le-a trecut în administrarea unei companii conduse de un general-maior din Ministerul rus de Interne. Cei doi politicieni au descris măsura ca pe un "act ostil" la adresa intereselor Franței și ale Europei și au afirmat că aceasta încalcă direct drepturile companiilor europene care desfășoară activități în Rusia, scrie Kyiv Independent.

Declarația vine în contextul în care Franța se îndreaptă spre alegerile prezidențiale din aprilie 2027. Primul tur al scrutinului este programat pentru 18 aprilie.

"Nu vom tolera niciodată ca o putere străină, în acest caz Rusia, să încerce să dicteze politica țării noastre, direct sau indirect, prin intimidare, amenințări, destabilizare sau presiune psihologică", au transmis Le Pen și Bardella într-o declarație comună.

Cei doi au adăugat că nicio provocare sau operațiune clandestină atribuită Rusiei nu ar trebui să determine Franța să contribuie la atingerea obiectivelor Moscovei în războiul din Ucraina. În același timp, ei au subliniat că nivelul și condițiile sprijinului acordat de Franța Ucrainei rămân subiecte legitime de dezbatere politică internă.

Declarația a venit după decizia președintelui rus Vladimir Putin de a plasa operațiunile Nestlé și Auchan din Rusia sub administrare temporară. Kremlinul a transferat controlul asupra companiilor către o conducere rusă, folosind un mecanism pe care Moscova l-a aplicat și în cazul altor companii occidentale.

Rusia a introdus acest mecanism în 2023 pentru activele companiilor provenite din țări pe care le consideră "neprietenoase". În cazuri anterioare, companii precum producătorul francez de lactate Danone și producătorul danez de bere Carlsberg au fost plasate sub administrare temporară, înainte ca activele lor să fie transferate sau vândute unor proprietari ruși.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a prezentat ultimele preluări drept un răspuns la ceea ce Moscova consideră acțiuni ostile din partea statelor europene, inclusiv sancțiunile și sprijinul acordat Ucrainei de către Europa. Nestlé a anunțat că își analizează opțiunile și încearcă să își protejeze angajații și interesele comerciale.

Le Pen și Bardella au considerat că există o legătură între preluarea activelor și deteriorarea situației de securitate din Europa.

Cei doi au menționat tentativa de atac cu drone încărcate cu explozibili asupra aeroportului Leipzig/Halle din Germania, pe care autoritățile germane au atribuit-o Rusiei, precum și avertismentele recente ale mai multor guverne europene privind posibile operațiuni rusești de tip hibrid împotriva statelor care sprijină Ucraina.

Le Pen și Bardella au declarat că Franța ar trebui să își consolideze protecția infrastructurii strategice, a obiectivelor sensibile și a companiilor din industria de apărare. Totodată, ei și-au exprimat solidaritatea cu statele europene vizate de presupuse campanii de sabotaj sau destabilizare.

"Politica externă a Franței se decide la Paris", au transmis cei doi, adăugând că aceasta nu poate fi stabilită de Moscova sau de orice altă capitală străină.