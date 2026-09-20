Trei fragmente de drone au fost recuperate din Marea Neagră de scafandrii Forţelor Navale Române

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Scafandrii de luptă din cadrul Forţelor Navale Române au recuperat, duminică, trei fragmente de drone din apele Mării Negre, în zona economică exclusivă a României, a anunţat Ministerul Apărării Naţionale (MApN). Niciunul dintre fragmente nu prezenta risc pirotehnic.

Potrivit comunicatului, în cursul zilei de duminică, Centrul Maritim de Coordonare a informat MApN şi SCOMAR (Sistemul Complex de Observare, Supraveghere şi Control al Traficului la Marea Neagră) despre prezenţa unor obiecte plutitoare în derivă, în trei locaţii diferite din Marea Neagră, semnalate de nave comerciale.

O echipă de scafandri de luptă EOD (specializaţi în neutralizarea muniţiei) din cadrul Forţelor Navale Române s-a deplasat, la bordul unei ambarcaţiuni a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), către zonele indicate, pentru identificarea şi evaluarea obiectelor.

În drum spre prima zonă, specialiştii EOD au identificat şi recuperat un fragment de dronă care nu prezenta risc pirotehnic, aflat la aproximativ 37 de mile marine (Mm) travers de Constanţa. În acel sector, unde iniţial fuseseră semnalate obiecte plutitoare, nu au mai fost găsite alte elemente.

În jurul orei 17:30, echipa a ajuns la a doua locaţie, aflată la circa 42 de mile marine de Constanţa, unde remorcherul APOLLO raportase prezenţa unui obiect plutitor. Militarii au identificat şi recuperat la bordul navei un alt fragment de dronă, constatând că nu avea încărcătură explozivă.

Ulterior, nava MAI şi-a continuat deplasarea către a treia locaţie, indicată de echipajul navei Campos Tide, care semnalase, la rândul său, un rest de dronă în derivă. Echipa EOD a recuperat fragmentul în jurul orei 19:00, la aproximativ 33 de mile marine de Constanţa. Nici acesta nu prezenta risc pirotehnic.

MApN precizează că nu au fost emise avertizări de navigaţie.

Recuperarea celor trei fragmente vine la scurt timp după un episod similar. Anterior, scafandrii Forţelor Navale distruseseră resturi de dronă în zona Grindului Chituc, unde echipa executase proceduri de neutralizare.