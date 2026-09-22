Tumorile desmoide, cancerele „atipice” care pot dispărea singure. Care sunt simptomele

Tumorile pot crește local, fără ca pacientul să observe inițial o modificare evidentă. Foto: Getty Images

Luna septembrie este dedicată, la nivel internațional, conștientizării tumorilor desmoide, o afecțiune rară, cu o incidență estimată la aproximativ 3-5 cazuri la un milion de persoane pe an. Aceste tumori pot avea un impact important asupra calității vieții, iar diagnosticul și tratamentul lor presupun o abordare diferită față de cea folosită în cazul cancerelor obișnuite.

Despre ce sunt tumorile desmoide și cum pot fi depistate și tratate a vorbit oncologul Silvia Brotea-Moșoiu, la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN.

Ce sunt tumorile desmoide

„Aceste tumori sunt, impropriu spus, maligne, niște cancere borderline, așa cum le numim noi. Ele se mai numesc și fibromatoză desmoidă. Sunt dominate de o creștere bazată pe inflamație și sunt foarte rare, cu o incidență între 3 și 5 cazuri la 1.000.000 de persoane în Europa, din datele pe care le avem până în acest moment”, spune medicul.

Diagnosticul poate fi dificil, mai ales pentru că simptomele nu sunt întotdeauna specifice. Tumorile pot crește local, fără ca pacientul să observe inițial o modificare evidentă.

„De cele mai multe ori se întâmplă ca diagnosticul să fie pus dintr-o întâmplare, în sensul că pacientul se prezintă la medic cu simptome total nespecifice, dar care sugerează prezența unei tumori în zona extremităților.

În principiu, tumorile desmoide se consideră a fi sarcoame, dar niște sarcoame fără potențial de a metastaza. Ele pot să crească local foarte mult și atunci pacientul poate prezenta o simptomatologie nespecifică, fiind doar o durere și fără să simtă propriu-zis și o umflătură.

Aceste tumori pot să crească într-un mod silențios pe perioada a mulți ani și pot să crească până la dimensiuni catastrofale. Iar atunci când lucrul ăsta se întâmplă, dacă tumora este intraabdominală sau laterovertebrală și invadează vertebrele ori, în cazul unei localizări intraabdominale, produce o ocluzie intestinală, atunci o numim urgență medicală.

În momentul în care acestea se află paravertebral, să spunem, pot să producă chiar paralizie”, a continuat ea.

Cum se tratează tumorile desmoide

Tratamentul acestor tumori poate fi diferit de abordarea clasică folosită în oncologie. Medicul atrage atenția asupra importanței stabilirii corecte a diagnosticului și spune că intervenția chirurgicală nu reprezintă, în mod obișnuit, prima opțiune.

„Vreau să punctez faptul că acești pacienți, odată diagnosticați, ideal, dacă nu chiar obligatoriu, atunci când se poate, trebuie biopsiați pentru a se pune diagnosticul oncologic, deci nu folosită chirurgia ca intervenție primă pentru acești pacienți.

De aproximativ 10 ani încoace se preferă o abordare mai puțin invazivă și foarte atipică pentru cancer. Se folosește strategia de «watch and wait» și asta nu reprezintă un abandon.”

Această strategie presupune urmărirea atentă a evoluției bolii, fără intervenția imediată printr-un tratament agresiv.

„Asta înseamnă o monitorizare activă la fiecare trei luni, printr-o examinare CT sau RMN sau chiar ecografică în cazuri selecționate.

Sunt medicamente într-adevăr utilizate în tratamentul tradițional al cancerului, adică chimioterapie sau inhibitori de tirozin-chinază și, recent, în Europa, aprobat nirogacestatul, care este un medicament inovator care inhibă creșterea tumorii, interferând cu mecanismul de producere și de creștere al acesteia”, susține Silvia Brotea-Moșoiu.

De ce este importantă echipa multidisciplinară

Oncologul subliniază că, înainte de alegerea tratamentului, este esențial ca pacientul să fie evaluat de o echipă multidisciplinară. Unul dintre motive este comportamentul neobișnuit al acestor tumori, care, în anumite situații, pot regresa spontan.

„În primul și în primul rând este nevoie de o echipă multidisciplinară pentru diagnostic, deoarece aceste tumori au această capacitate incredibilă de a dispărea spontan și ăsta este motivul pentru care noi nu intervenim cu un tratament, fie chirurgical, fie farmacologic, pentru că poate pacientul este foarte norocos și această tumoră va dispărea de la sine, ceea ce este total atipic cancerelor tradiționale, să le spunem așa.

Și mă bucur că acest interviu a avut loc în luna septembrie, pentru că este luna de conștientizare a tumorilor desmoide.

Acesta este apelul pe care vreau să-l fac către colegii mei și către posibilii pacienți sau oamenii care stau acum în fața televizorului: să se prezinte la medic dacă simt orice leziune de la 3 cm în sus. Orice leziune solidă pe picior, pe mână, pe torace, unde simțiți, e bine să investigați, e bine să se facă biopsie. Avem tratamente, avem strategii bine puse la punct”, a concluzionat Silvia Brotea-Moșoiu.