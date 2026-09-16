Ce înseamnă, de fapt, ”healthspan”. Cele trei lucruri pe care trebuie să le facem pentru a trăi mai mult și mai bine

„Healthspan” reprezintă perioada din viață în care o persoană se bucură de o stare bună de sănătate, cu funcționalitatea și autonomia păstrate. Foto: Getty Images

Nu este suficient să trăim mai mult, important este și cum trăim anii câștigați. Acesta este principiul din spatele conceptului de „healthspan”, perioada din viață în care o persoană se bucură de o stare bună de sănătate, cu funcționalitatea și autonomia păstrate.

Conceptul este tot mai prezent în medicina longevității, unde prevenția, monitorizarea și intervențiile medicale sunt analizate din perspectiva anilor de viață sănătoasă. Despre sănătatea femeilor, menopauză și măsurile pe care le putem lua pentru a ne păstra cât mai mult timp funcționalitatea a vorbit medicul Elizabete Argale, medic ginecolog și obstetrician și cercetătoare la Universitatea din Riga, la rubrica Sfat de Sănătate de la Antena 3 CNN, într-un interviu acordat în contextul Congresului Internațional de Longevitate de la București.

Ce înseamnă „healthspan” pentru fiecare dintre noi

Medicul atrage atenția că longevitatea nu ar trebui măsurată doar în numărul anilor trăiți, ci și în calitatea acestora.

„Healthspan” nu se rezumă doar la vârsta pe care o avem sau la numărul de ani trăiți. La fel de importantă este și calitatea vieții de care avem parte. Iar femeile pot trăi astăzi chiar și 30 sau 40 de ani după menopauză. Așadar, menopauza nu înseamnă doar tratarea bufeurilor. Este o oportunitate importantă de a ne gândi cum putem ajuta femeile să trăiască acești ani în stare bună de sănătate”, a declarat medicul.

Stilul de viață rămâne esențial pentru longevitate

Deși medicina longevității aduce tot mai multe terapii și intervenții noi, medicul spune că acestea nu ar trebui să ne facă să pierdem din vedere măsurile de bază. Alimentația, mișcarea și renunțarea la obiceiurile nesănătoase rămân importante atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

„Există anumite intervenții care pot fi aplicate fiecăruia dintre noi. Vin din Letonia, o țară fost sovietică, și avem încă foarte mulți oameni care fumează, care nu fac mișcare și care, în general, au multe obiceiuri nesănătoase. Una dintre modalitățile prin care ne putem ajuta este să ne îmbunătățim stilul de viață.

Desigur, apar și foarte multe terapii noi, dar trebuie să ne amintim întotdeauna să păstrăm lucrurile simple. Voi vorbi și despre unele terapii noi, precum peptidele sau, de exemplu, agenții antiinflamatori, despre care ar trebui să fim informați, dar pe care trebuie să îi folosim cu prudență”, a continuat Elizabete Argale.

Terapia hormonală trebuie adaptată fiecărei femei

Unul dintre subiectele abordate de medic la Congresul Internațional de Longevitate va fi legat de opțiunile hormonale și non-hormonale disponibile femeilor, în special în perioada menopauzei.

„De mulți ani există discuții despre alegerea intervențiilor hormonale sau non-hormonale pentru femei. În prezentarea mea voi vorbi despre modul în care le putem combina și despre folosirea unei abordări personalizate, pentru a ajuta fiecare persoană în parte, pentru că suntem cu toții diferiți.

Terapia hormonală poate fi extrem de eficientă pentru simptomele menopauzei și poate contribui, de asemenea, la protejarea sănătății oaselor, dar trebuie adaptată fiecărei paciente în parte. Nu este un tratament antiîmbătrânire și nu este potrivit pentru fiecare femeie.

Avem, de asemenea, tratamente non-hormonale eficiente, alături de schimbări ale stilului de viață, precum activitatea fizică, în special exercițiile de forță, o alimentație sănătoasă, un somn bun și gestionarea atentă a riscurilor metabolice”, spune medicul.

Somnul, controalele medicale și masa musculară, trei măsuri importante

Întrebată care sunt cele mai importante lucruri pe care femeile le pot face chiar de acum pentru a-și proteja sănătatea pe termen lung, Elizabete Argale pune accent pe trei aspecte: somn, prevenție și menținerea masei musculare.

„Primul lucru ar fi un somn de calitate, pentru că lipsa unui somn bun ne reduce atât capacitățile cognitive, cât și capacitatea de a face mișcare.

Al doilea lucru este să facem controale medicale regulate, pentru a putea observa din timp dacă anumite sisteme sau organe încep să nu mai funcționeze corespunzător.

Iar a treia măsură ar fi să ne dezvoltăm și să ne menținem masa musculară, pentru că musculatura este considerată și un «organ al longevității»”, a explicat medicul.

Cui se adresează Congresul Internațional de Longevitate

Congresul nu se adresează doar specialiștilor, spune Elizabete Argale, care își propune ca informațiile prezentate să poată fi înțelese și aplicate în viața de zi cu zi.

„Aș spune că ideea acestei conferințe este ca informațiile prezentate să poată fi aplicate în viața de zi cu zi. Și în prezentarea mea, deși voi folosi strategii bazate pe dovezi științifice, voi încerca să explic totul cât mai clar, astfel încât oricine mă ascultă să poată începe să aplice recomandările chiar de a doua zi.

Nu va fi ceva excesiv de științific sau dificil de înțeles. Scopul nostru nu este doar să fim cei mai bine informați oameni de la conferință. Scopul nostru este să producem schimbări și să creștem numărul anilor de viață trăiți sănătos pentru fiecare dintre noi.

În țările baltice, de unde provin eu, și în România avem probleme asemănătoare, inclusiv în ceea ce privește numărul anilor de viață sănătoasă. De aceea sunt foarte motivată să contribui la îmbunătățirea acestui aspect atât în țara dumneavoastră, cât și în țara mea.”

Elizabete Argale va participa la Congresul Internațional de Longevitate, organizat pe 24 septembrie 2026 la Biblioteca Națională din București de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Evenimentul continuă dialogul început anul trecut și își propune să apropie dezbaterea științifică de practica medicală. Intrarea este liberă.